Здешевшання оренди квартир у Києві: з чим це пов’язано та яка цінова категорія зараз представлена на ринку

За шість місяців війни оренда житла у великих містах центру, півдня та сходу країни здешевшали у кілька разів. До прикладу, у Києві вартість оренди житла знизилася удвічі в порівнянні з довоєнним періодом! Зараз в оренду можна взяти житло за $5 за кв.м.

Як зазначає видання НВ, відсоткове зниження цін на оренду просто шалене: ціни на оренду житла в столиці впали на 54,6% у доларовому або на 35% у гривневому еквіваленті.

Ціни на оренду житла в Києві

Традиційно, найбільшу ціну за оренду ти віддаси у Печерському районі Києва. Медіанна вартість оренди становить $496 за об’єкт або $8 за кв.м; У Шевченківському районі оренда квартири обійдеться в $343 за квартиру або $7 за кв.м; Голосіївський район третій у списку цінової категорії оренди житла у Києві. За квартиру тут встановлена ціна $326 або $6 за кв.м; Мінімальна ціна встановлена у Деснянському районі: тут оренда квартири обійдеться у $169 за квартиру або $4 за кв.м.

Директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук прокоментував такі зміни на ринку житла та припустив, якою буде ситуація в наступні місяці.

Зниження цін на ринку оренди житла у Києві сповільнилося, що дозволяє припустити наближення до локального мінімуму ринку. Ймовірно, найближчими місяцями цінова ситуація на ринку оренди стабілізується.

До того ж експерт підмітив про збільшений попит на однокімнатні квартири, а ось трикімнатні мало кого цікавлять.

— 49% запитів припадає саме на однокімнатні квартири, ще близько 44% зацікавлених в оренді розглядають двокімнатні варіанти, і лише 7% з усіх потенційних орендарів шукають квартиру з трьома кімнатами.

Більшість орендарів надають перевагу Голосіївському та Шевченківському районам. Саме через це ставка оренди в цих районах знизилася “лише” на 40% проти зниження 51% в решті районів — підсумовує Роман Герасимчук.

А яка ситуація з орендою житла у Львові та інших містах можеш знайти у нашому матеріалі.

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