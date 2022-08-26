Економія

Здешевшання оренди квартир у Києві: з чим це пов’язано та яка цінова категорія зараз представлена на ринку

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Серпня 2022, 19:30
Ціни на оренду житла в Києві
Фото: Unsplash

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