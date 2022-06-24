Рекордне падіння цін у Києві та орендний бум у Львові: що відбувається на ринку нерухомості

У столиці рекордно здешевшала оренда житла. Подекуди на 70%. Тим часом у центрі України ціни, навпаки, зросли, як і на заході. Кардинальні зміни на ринку нерухомості по всій Україні спричинила саме війна, констатують фахівці.

Які пропозиції є нині?

Переселенка з окупованого півдня України Олеся розповідає: власник квартири, яку вони зняли у Києві на Троєщині, надав двокімнатну квартиру з ремонтом лише за 7000 грн.

І це дешево. Бо раніше ми за ці гроші могли б зняти лише однокімнатну квартиру.

Вартість оренди квартири на Печерську — у центрі міста, поруч з урядовим кварталом — тепер така ж, як раніше у віддалених районах столиці. Про це також говорять і ріелтори: загальна тенденція зниження орендної ставки подекуди сягає від 11$ до 6$ за квадратний метр.

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Як довго ціни триматимуться на такому рівні?

Директорка ріелторського об’єднання Юлія Курганова зазначає: після завершення воєнного стану таких цін не буде.

Чим менше квартира коштувала до війни, тим менше знизилася її ціна зараз. А елітне житло нині майже за безцінь.

Натомість космічно підскочили ціни у тих регіонах, де нині є попит на оренду квартир — міста, які приймають великий наплив біженців. До прикладу, в Івано-Франківську, Ужгороді та Львові ціна на оренду житла зросла на 100% і навіть 200%.

Ріелтори припускають, що восени у столиці можна очікувати підвищення попиту на оренду житла, якщо студенти та учні повернуться до навчання за партами.

Головне: на етапі угоди офіційно закріпити домовленості з власником: там може бути вказано умови щодо ціни, а саме — що вона не переглядатиметься протягом періоду дії договору.

А які умови для українських біженців у країнах Європи — читай у нашому матеріалі.

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