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Рекордное падение цен в Киеве и арендный бум во Львове: что происходит на рынке недвижимости

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 24 июня 2022, 16:00

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