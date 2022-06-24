Рекордное падение цен в Киеве и арендный бум во Львове: что происходит на рынке недвижимости

В столице рекордно подешевела аренда жилья. Кое-где на 70%. Тем временем в центре Украины цены, напротив, выросли, как и на западе. Кардинальные изменения на рынке недвижимости по всей Украине повлекла именно война — констатируют специалисты.

Какие предложения есть сейчас?

Переселенка с оккупированного юга Украины Олеся рассказывает: владелец квартиры, которую они сняли в Киеве на Троещине, предоставил двухкомнатную квартиру с ремонтом всего за 7000 грн.

И это недорого. Потому что раньше мы за эти деньги могли бы снять только однокомнатную квартиру.

Стоимость аренды квартиры на Печерске — в центре города, рядом с правительственным кварталом — теперь такая же, как раньше в отдаленных районах столицы. Об этом также говорят и риелторы: общая тенденция снижения арендной ставки кое-где достигает от 11$ до 6$ за квадратный метр.

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Как долго цены будут держаться на таком уровне?

Директор риелторского объединения Юлия Курганова отмечает: после завершения военного положения таких цен не будет.

Чем меньше квартира стоила до войны, тем меньше снизилась её цена сейчас. А элитное жилье сейчас почти за бесценок.

Зато космически подскочили цены в тех регионах, где сейчас спрос на аренду квартир — города, которые принимают большой наплыв беженцев. Например, в Ивано-Франковске, Ужгороде и Львове цена аренды жилья выросла на 100% и даже 200%.

Риелторы предполагают, что осенью в столице можно ожидать повышения спроса на аренду жилья, если студенты и ученики вернутся к учебе за партами.

Главное: на этапе соглашения официально закрепить договоренности с собственником: там могут быть указаны условия по цене, а именно, что она не будет пересматриваться в течение периода действия договора.

А какие условия для украинских беженцев в странах Европы — читай в нашем материале.

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