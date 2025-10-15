Жінки в селі працюють більше, заробляють менше і не мають відпочинку — опитування

До Міжнародного дня сільських жінок компанія Gradus Research спільно з Biasless провели спеціальне дослідження, щоб показати, як змінилося життя українок, які мешкають у селах.

Результати аналізу Пульс жіночого самопочуття в Україні свідчать, що війна поглибила економічну нерівність і збільшила навантаження на жінок, але водночас показала їхню силу, витривалість і прагнення до розвитку.

Більше половини сільських жінок (53%) зазначають, що обсяг хатніх обов’язків за останній рік зріс.

Для багатьох із них це означає постійне поєднання роботи, догляду за дітьми та побуту — без можливості відпочинку.

18% респонденток живуть без власного доходу — це вдвічі більше, ніж серед жінок по країні загалом. Ще у 43% доходи помітно знизилися.

Кожна третя опитана (38%) зізнається, що не може знайти баланс між роботою та особистим життям, а лише половина (50%) здатні відключитися після робочого дня.

Є амбіції, але бракує впевненості

Попри фінансові труднощі, більшість сільських жінок зберігають бажання розвиватися: 50% прагнуть кар’єрного зростання, а 51% готові до нових професійних ролей.



Втім, на шляху до цього стоїть невпевненість — 41% відчувають її нестачу, 38% говорять про брак сміливості, а 34% — досвіду.

Це прояв класичного синдрому самозванки. Він не виникає на порожньому місці — це наслідок середовища, де бракує підтримки та позитивних прикладів жіночого лідерства, — пояснює Ірина Рубіс, засновниця Biasless і стратегиня з інклюзивності.

Освіта та перекваліфікація — зона невидимості

Лише 3% сільських жінок добре знають про можливості перекваліфікації, тоді як 93% ніколи не чули про такі програми. Водночас більшість (58%) хотіли б отримати більше інформації, а половина вже замислювалися над зміною професії.

Найчастіше бар’єрами називають складнощі з поєднанням роботи й побуту (41%), нестачу знань (39%) і невпевненість у власних силах (37%).

Сільські жінки мають не менше амбіцій, ніж мешканки міст. Але доступ до освіти, прикладів успіху й інформації про можливості — усе ще обмежений. І це системна проблема, — зазначає Євгенія Близнюк, директорка Gradus Research.

Мотивація не лише у грошах

Для більшості головним стимулом розвитку залишаються фінанси — 69% прагнуть кар’єрного росту заради вищої зарплати. Проте сільські жінки частіше, ніж мешканки міст, говорять про бажання допомагати іншим і працювати в команді (24% проти 16%).

Це свідчить, що навіть у складні часи соціальна мотивація та відчуття спільності залишаються важливою частиною їхнього життя.

Повний звіт дослідження доступний на сайті Gradus Research. Опитування проведено 10–11 березня 2025 року серед 1000 жінок віком від 18 років, з яких 94 — мешканки сільської місцевості.

