Розповіді

Підкрастися до ворога менш як на 60 см. Історія бійця ССО, який збирається встановити рекорд

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Січня 2024, 18:00
Боєць ССО розповів про найскладніші місії — історія військового
Фото: Instagram

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