Підкрастися до ворога менш як на 60 см. Історія бійця ССО, який збирається встановити рекорд

Сили спеціальних операцій — еліта нашого війська. Ці бійці мають високий рівень моральної та фізичної підготовки, виконують надскладні завдання та звикли до підвищеної небезпеки для життя. Агенція platfor.ma поділилася історією бійця Сил спеціальних операцій — про його найскладніші місії та рекорд, який він планує встановити.

Боєць ССО розповів про найскладніші місії — історія військового

Українські військові щодня посилюються та встановлюють рекорди. Нещодавно ми розповідали, як снайпер влучив у ціль з 3800 м та історію льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка і його 300 бойових вильотів.

Боєць на псевдо 1С01 — оператор Сил спеціальних операцій. Стати до бою з російськими окупантами йому довелося ще під час окупації Криму та в АТО. Під час повномасштабної війни він побував у Чернігівській, Київській, Сумській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях. Військовий розповів більше про бої у ССО.

Зараз також дивляться

Колись я навчався в коледжі культури мистецтв. Займався хореографією, хотів стати режисером. Однак після другого курсу покинув, думав відслужити строкову службу і повернутися. Але врешті підписав контракт у своїй частині морської піхоти.

Під час одного з чергувань у 2014 році під частину приїхали російські Тигри. Росіяни тиснули психологічно, аби наші військові перейшли на їхній бік. Каже, вибору не було, тому він не зрадив присягу та свою державу.

Як потрапити в ССО

Боєць каже, щоб потрапити в ССО, потрібно спершу пройти кваліфікаційний Q-курс. Це два тижні без сну, постійні фізичні та психологічні тести. Ті, хто проходять, далі йдуть на навчальні фази.

Можна опанувати такі напрямки: офіцера — Альфа, сержанта з озброєння — Браво, оператора з інженерної справи — Чарлі, медика — Дельта, зв’язківця-радиста — Ехо, чи зведену посаду — Фокстрот.

Крім цього, є колективні та одиночні випробування, курси з виживання та поводження в полоні.

— Навички проявляються навіть у цивільному житті. В першу чергу — у плануванні, від розпорядку дня до будь-якої події. Ще є звичка відразу аналізувати простір, в який заходиш. І намагання максимально мінімізувати будь-який ризик, аж навіть до того, щоб чайник та будь-які електроприлади завжди з розетки вимикати.

Як це — бути оператором ССО

Оператори ССО виконують найскладніші завдання. Йдеться про зачистку, нальоти, засідки, мінування та розмінування, евакуацію та спеціальну розвідку. Воїни аналізують кожне завдання.

Наша присутність навіть позитивно впливає на інші підрозділи. Піхота впевненіше себе відчуває. Ми ніколи не кажемо, що це ССО, але ж вони бачать, що якісь спеціальні люди. По очах і по їхній реакції видно, що вони раді.

Вартість екіпірування сягає $63 тис. У нього входять засоби захисту, боєкомплекту, техніка та оптика. Є і “подарунки” від російського спецназу. Чоловік розповідає, найважчими завданнями є ті, в яких він не може брати участь.

Я завжди шукаю собі якісь рекорди. Бувало таке, що бахнуло в голову — взяв і пробіг 50 км. Завжди ставлю для себе якусь планку, так само і на війні.

— Я вже вибрав собі дисципліну, де хочу поставити рекорд — підкрастися до ворога на найменшу дистанцію. Поки що це 60 см. Він встиг тільки сказати: Мужики… — після чого разом з напарником залишив цей світ.

Боєць ССО каже, здається, люди починають забувати, що відбувається в країні.

У будь-якому випадку треба готуватися до найгіршого, а як воно там далі буде — побачимо, чи будемо на Хрещатику радісно святкувати, чи ні. Але ми не можемо цю війну передати нашим дітям.

Раніше ми розповідали історію розвідника Олега Бабія, який пройшов 600 км пішки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.