Невдачі, прогрес та пошук “свого”: історії українок про їхній досвід психотерапії

Психотерапія — одне із найважливіших відкриттів людства, яке зараз допомагає людям у всьому світі та українцям, зокрема, налагоджувати своє життя, відшукувати власний шлях та навчає керувати сумнівами, тривожністю та іншими психоемоційними проявами.

Однак для багатьох процес психотерапії залишається загадковим — кожен чекає на різний результат, доводиться натрапляти на труднощі. Хтось сподівається на чарівну пігулку, а для когось психіка не є чимось критично важливим.

Ці упередження не дають рухатися далі. Видання Wonderzine поспілкувалося з відомими українками щодо їхнього шляху у психотерапії. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Були моменти, коли не відчувала результату від сесій

Продюсерка Юлія Сінькевич звернулася до психотерапії у 2015 році, після Революції Гідності та труднощів в особистому житті. Вона пригадує, що пошук спеціаліста був енергозатратним: їх було набагато менше, аніж зараз.

Сама вона зростала в часи, коли психотерапія взагалі вважалася чимось дивним. Через те Юлії бракувало розуміння, якого саме спеціаліста вона хоче, які методи психології існують. Зрештою, знайшла спеціалістку, з якою працювала близько семи років.

На початку в мене були моменти, коли я не відчувала результату від сесій, — зізнається жінка. — Тоді я переживала високий рівень тривожності, хотілось швидкого гасіння пожежі, але так не виходило. Тому я хотіла перестати відвідувати консультації, але саме в цей період я відчула покращення свого стану, і це змотивувало продовжити роботу, — додає Юлія. Прогрес та перші результати стали помітними за десять місяців терапії: жінка зрозуміла, що інакше реагує на свої тригери. А суттєвіші зміни вона відчула на третій рік постійної психотерапії. Це стало помітним через її спроби вибудовувати власні кордони, вміння розрізняти неконструктивні реакції, розуміння власних емоцій тощо. — Я точно адепт психотерапії й вважаю її необхідним процесом для кожного з нас, — наголошує продюсерка Юлія Сінькевич.

Перший досвід був невдалим

Татуювальниця Уляна Нєшева постійно наповнювала своє життя справами, і у якийсь момент зрозуміла, що більше “не вивозить” це життя. Тоді ж наважилася шукати спеціаліста з психологічної підтримки.

Свій перший досвід роботи вона називає експериментом, бо це були поверхневі розмови, які нічого не змінювали.

— Я знайшла психологиню за рекомендацією знайомих. Щоправда, це й не зовсім була психологиня, вона позиціювала себе як “компетентна подружка”. Тому це були просто поверхові розмови, які майже нічого не вирішували.

Я просто приходила, плакала та йшла додому, — розповідає Уляна.

Після початку повномасштабного вторгнення дівчина відчула потребу у психотерапії. Спочатку допомогу надала та ж спеціалістка, а з часом Уляна знайшла уже свого фахівця.

Зміни з дівчиною стали помітними, це зауважували люди навколо. З часом вона стала почуватися краще, тож залюбки ділилася досвідом своєї терапії з іншими. Зрештою, психотерапія стала для Уляни можливістю краще вивчити себе, щоразу вона дізнається щось нове про власні реакції.

— Зараз я стала більш відкритою, навчилась відстоювати свої кордони, прислухатися до своїх відчуттів і говорити про них, — ділиться татуювальниця Уляна Нєшева.

Терапія — не магічна пігулка

Директорка бренду Bibliotheque, співзасновниця волонтерської організації Цвіт та засновниця БФ Калі-Юґа Анастасія Замула звернулася до тієї ж фахівчині, що і її знайомі. Тоді, у 2019 році, психотерапія стала популярнішою, тож багато людей рушили на пошук свого спеціаліста.

— Я тоді пішла до тієї самої фахівчині, що й усі мої знайомі. Зараз я розумію, що це було не зовсім коректно. Наприклад, ми могли зустрічатись із друзями й обговорювати наші консультації, — розповіла Анастасія.

Іншу фахівчиню дівчина знайшла цілком випадково, коли шукала для купівлі взуття. Вирішила спробувати: спеціалістка працювала з психоаналізом, і хоч це не зовсім підходило Анастасії, зрештою вона знайшла причину своєї тривожності.

Через повномасштабне вторгнення, загибель друзів на фронті, посилився тривожний розлад, активізувався обсесивно-компульсивний розлад.

Дівчина консультувалася у кількох спеціалістів з психічного здоров’я і знайшла свого.

— Терапія — це не магічна пігулка, яка відразу діє. На терапію важливо постійно ходити, а не ситуативно. Тому десь через пів року я відчула результат.

Зараз, коли я перебуваю вже зовсім в іншій точці, я бачу колосальну різницю в порівнянні з тим, де я була рік тому, — ділиться Анастасія.

Раніше ми розповідали тобі про ознаки хорошої терапії: як зрозуміти, що психотерапія працює, читай за посиланням.

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