Воював, пережив кілька операцій, а виплат і досі нема: історія захисника Віталія Шумея

Українські герої потом, кровʼю, ціною здоровʼя та життя захищають Україну та наших людей. Весь світ заховався за мужніми плечима чоловіків та жінок, які пішли на фронт. Цілком очікуваною є вдячність та всіляка допомога нашим військовим та ветеранам. Однак чимало ветеранів після поранень та повернення додому не отримують заробітної плати та виплат, якщо мають статус людини з інвалідністю.

Часом захисники стикаються з нечуваною жорстокістю бюрократії. Історія військовослужбовця Віталія Шумея, одна із показових.

Про його шлях відновлення та неотримання зарплати та пенсії розповіли у виданні Суспільне. Ми також ділимося історією та порадами, що робити у таких ситуаціях.

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“Наче в різних державах живемо”

Віталій Шумей дістав мінно-вибухове поранення та численні переломи черепа на Донеччині наприкінці серпня 2022 року.

Чоловік пережив кілька операцій, лікувався у медичних закладах Києва, Дніпра, Чернігова. У березні 2023 року Віталій у супроводі свого батька Сергія на реанімобілі поїхав до університетського госпіталю Інституту Гуттманна у Барселоні, Іспанія.

Витрати за лікування у найкращому центрі нейрореабілітації взяв на себе ФК Шахтар.

Батько Сергій каже, що до відʼїзду в Іспанію Віталій отримував зарплату військового, бойові виплати та премії. Однак вже після того, як чоловік відправився на реабілітацію за кордон, всі виплати припинилися.

— Лікування було стаціонарним, направлення нам дала ВЛК. У підрозділі мені пояснили: ви за кордоном, зарплата не передбачена. Тож поки не приїдемо, її не буде. У листопаді ми повернулися в Україну, розпочалася реабілітація на Львівщині. Я одразу доповів про це в підрозділ.

Замполіт сказав, що я маю щотижня відправляти в частину довідку про перебування в закладі. Я роблю це кожної середи. Але сину досі нічого не нараховують.

В Іспанії з нами поруч лікувався молодий солдат, то йому зарплата йшла. А чому у нас так, — я не знаю. Це має такий вигляд, наче ми в різних державах живемо.

Віталій Шумей не може отримати і статус людини з інвалідністю. Все тому, що хоч у ВЛК ще в лютому 2023 року видали висновок про отримання важкої травми під час захисту батьківщини, через яку чоловік потребує супроводу, у частині висновок визнали недійсним. Попри те, що у самому ВЛК запевнили: висновок чинний до лютого 2025 року, а до частини його віднесли у липні 2023. Знову їхати на ВЛК чоловік не може, адже якщо перервати реабілітацію, то той прогрес, що зʼявився, піде шкереберть. — Ми щодня по п’ять годин робимо різні вправи, процедури. Віталік уже потроху говорить, посміхається, — ділиться Сергій Шумей.

Чому деякі військові не отримують виплати за поранення

На жаль, історія Віталія може бути не єдиною. Військові та їхні рідні знайомі з алгоритмом, як отримувати грошові виплати після поранення під час захисту України, однак ті можуть не надходити.

Адвокатка ГО Юридична сотня Інна Сімакіна розповіла Суспільному, що військовий, який під час бойових дій отримав поранення — контузію, травму, каліцтво, — має отримувати грошове забезпечення та додаткові виплати.

За словами адвокатки, грошова виплата має надходити до того часу, поки військовий чи військова перебуває на стаціонарному лікуванні в Україні чи за кордоном.

Якщо поранення важке, такі виплати зберігаються і під час відпустки для реабілітації. Умовою для збереження виплат є висновок ВЛК. А підставою для їхнього нарахування — наказ командира військової частини.

— Чому механізм не спрацював у випадку Віталія, зараз складно сказати. Треба розуміти, чи відправляла родина медичні документи, де вказано, що лікування за кордоном було саме стаціонарним. Якщо так, то тоді не спрацювала військова частина.

У будь-якому разі за наявності цих документів зарплату та додаткові виплати чоловіку мають сплатити. В іншому випадку родина може звертатися до суду щодо стягнення невиплаченого грошового забезпечення.

Також Інна Сімакіна каже: якщо військові проходять стаціонарне лікування в Україні, то такі документи до військової частини передає сам медичний заклад, а уже у випадку лікування за кордоном, рапорт та документи, що підтверджують лікування за кордоном на стаціонарі, мають надсилати військові або їхні рідні.

Надсилати їх варто рекомендованим листом з описом вкладення.

Схожий алгоритм працює й у випадку відпустки для реабілітації військового, яку надає ВЛК.

Експертка радить звертатися за безплатним юридичним супроводом у випадку, якщо військова частина не реагує на листи й виплат немає. Таку допомогу надають правоохоронні громадські організації Принцип, Юридична сотня.

— Загалом, можу сказати, що така ситуація з виплатами є, на жаль, типовою. На нашу гарячу лінію ми отримуємо чимало звернень про те, що військові частини не платять пораненим захисникам належні їм виплати, — додає Інна Сімакіна.

Читати на тему Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно Допомога пораненим бійцям від держави: як отримати та які документи потрібні.

Чимало українських ветеранів стикаються із невиконанням державою своїх зобовʼязань перед військовими, які за неї й воювали. Про що саме йдеться, ми говорили в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: скриншот з відео Суспільного.

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