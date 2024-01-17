Розповіді

Воював, пережив кілька операцій, а виплат і досі нема: історія захисника Віталія Шумея

Вікторія Мельник, журналістка сайту 17 Січня 2024, 16:00
Віталій Шумей

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