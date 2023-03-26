Синдром плохой мамы: как побороть чувство вины

С рождением ребенка каждый родитель стремится выкладываться на полную в воспитании, не совершать тех ошибок, которые испытывал на себе, быть лучшим в мире.

Стремление к идеальной картинке укореняется так сильно, что бывает трудно смириться с неидеальной реальностью: усталостью, апатией, выгоранием и чувством вины за все это.

Ребенок требует немалых эмоциональных ресурсов, однако они не всегда есть. Свою ограниченность ресурса осознает почти каждый взрослый, однако что делать с надоедливым чувством вины?

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О том, как возникает синдром плохой мамы, как бороться с чувством вины и упреками “я делаю недостаточно”, рассказала психолог проекта Несокрушимая мама от Фонда Маша Ирина Басиста.

Синдром плохой мамы

Синдром плохой матери — это боль и грусть из-за того, что, как кажется на первый взгляд, ты не можешь дать ребенку нужное в достаточном количестве. Самообвинение ведет к истощению, отчаянию и депрессии, говорит Ирина Басиста.

За изнуряющий год войны, переживаний и хронического стресса далеко не у всех может быть ресурс даже на себя, не то что на собственных детей. Поэтому психолог рассказывает, что многие люди сейчас задаются вопросом: как быть хорошей мамой?

Родителей беспокоит, что они плохо справляются с обязанностями, у них не хватает ресурса на то, чтобы качественно проводить время с детьми, начались ссоры с малышами или подростками и т. д.

Какова бы ни была проблема, заставляющая сомневаться в себе, следует помнить, что все мы сейчас учимся быть родителями в ранее неизвестных условиях.

А это уже свидетельствует о том, что ты достаточно хорош(-а) в родительской роли! — отмечает психолог.

Победи чувство вины: действенные методы

Одного осознания, что сейчас война и ты делаешь лучшее из всего, на что способен(-на), может быть недостаточно. Принять неидеальную реальность и свой максимум помогут простые ежедневные шаги.

Когда начнешь чувствовать вину, прежде всего нужно вспомнить, кто действительно виноват в том, что все так? Это не я, а Россия и российские войска, ворвавшиеся и разрушившие мирную жизнь.

У мозга только одна главная задача — выжить. Поэтому все, что ты сейчас делаешь, нацелено на выживание и приспособление к новым реалиям.

Психолог утверждает, что если ты выживешь — выживут и дети. Это заложено у нас “заводскими настройками” эволюции. Поэтому психика делает все, чтобы преодолевать стресс и жить.

Да, кто-то справляется лучше, а кому-то нужно больше времени. Однако стоит смотреть только на себя, ведь все разные. Мы иначе проходим и проживаем военный опыт, должны преодолевать уникальные трудности.

Замечать свои недостатки в воспитании проще, чем хвалить себя? Если это о тебе, то следует составить список того, что хорошо получается и какие альтернативы ты находишь. Напиши, за что ты себя обвиняешь, и добавь волшебное “но“.

К примеру:

До войны я не давала ребенку смотреть мультики, а теперь без них не справляюсь. Но я подобрала развивающие мультики и ограничила время просмотра. Я мало провожу время с ребенком, но нашла отличную няню, садик, и все выходные мы вместе. Я не могу справиться со своим подростком, но хожу к психологу, ищу специалистов и смотрю видео по воспитанию.

Подумай, где видишь родительскую точку роста, записывай одну или две. Напротив них выпиши, что можно улучшить или сделать для улучшения. Выполни хотя бы одно действие на пути к этому росту.

Аффирмации. Этот метод работает в комплексе с действиями, однако помогает развеять предубеждения относительно себя. Читай аффирмации каждый день, а через неделю попробуй заглянуть в себя и почувствовать, как изменилось состояние.

Например, напиши напоминания в телефоне или повесь на зеркале наклейку с надписью: “Я достаточно хороший(-ая) папа/мама; я лучший(-ая) папа/мама для своих детей; я справлюсь!”

Война породила немало вызовов в родительстве, особенно если кто-то один сейчас защищает государство на фронте. Какими бы маленькими ни были дети, они тоже переживают, поэтому мы рассказали, как морально поддерживать детей военных.

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