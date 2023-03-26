Синдром плохой мамы: как побороть чувство вины

С рождением ребенка каждый родитель стремится выкладываться на полную в воспитании, не совершать тех ошибок, которые испытывал на себе, быть лучшим в мире.
Стремление к идеальной картинке укореняется так сильно, что бывает трудно смириться с неидеальной реальностью: усталостью, апатией, выгоранием и чувством вины за все это.
Ребенок требует немалых эмоциональных ресурсов, однако они не всегда есть. Свою ограниченность ресурса осознает почти каждый взрослый, однако что делать с надоедливым чувством вины?
О том, как возникает синдром плохой мамы, как бороться с чувством вины и упреками “я делаю недостаточно”, рассказала психолог проекта Несокрушимая мама от Фонда Маша Ирина Басиста.
Синдром плохой матери — это боль и грусть из-за того, что, как кажется на первый взгляд, ты не можешь дать ребенку нужное в достаточном количестве. Самообвинение ведет к истощению, отчаянию и депрессии, говорит Ирина Басиста.
За изнуряющий год войны, переживаний и хронического стресса далеко не у всех может быть ресурс даже на себя, не то что на собственных детей. Поэтому психолог рассказывает, что многие люди сейчас задаются вопросом: как быть хорошей мамой?
Родителей беспокоит, что они плохо справляются с обязанностями, у них не хватает ресурса на то, чтобы качественно проводить время с детьми, начались ссоры с малышами или подростками и т. д.
Какова бы ни была проблема, заставляющая сомневаться в себе, следует помнить, что все мы сейчас учимся быть родителями в ранее неизвестных условиях.
Какова бы ни была проблема, заставляющая сомневаться в себе, следует помнить, что все мы сейчас учимся быть родителями в ранее неизвестных условиях.
А это уже свидетельствует о том, что ты достаточно хорош(-а) в родительской роли! — отмечает психолог.
Одного осознания, что сейчас война и ты делаешь лучшее из всего, на что способен(-на), может быть недостаточно. Принять неидеальную реальность и свой максимум помогут простые ежедневные шаги.
Психолог утверждает, что если ты выживешь — выживут и дети. Это заложено у нас “заводскими настройками” эволюции. Поэтому психика делает все, чтобы преодолевать стресс и жить.
Да, кто-то справляется лучше, а кому-то нужно больше времени. Однако стоит смотреть только на себя, ведь все разные. Мы иначе проходим и проживаем военный опыт, должны преодолевать уникальные трудности.
К примеру:
Например, напиши напоминания в телефоне или повесь на зеркале наклейку с надписью: “Я достаточно хороший(-ая) папа/мама; я лучший(-ая) папа/мама для своих детей; я справлюсь!”
Война породила немало вызовов в родительстве, особенно если кто-то один сейчас защищает государство на фронте. Какими бы маленькими ни были дети, они тоже переживают, поэтому мы рассказали, как морально поддерживать детей военных.
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