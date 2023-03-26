Синдром поганої мами: як побороти почуття провини

З народженням дитини мама й тато прагнуть вкладатися на повну у виховання, не робити тих помилок, які відчували на собі, бути найкращими у світі.

Прагнення ідеальної картинки вкорінюється так сильно, що буває важко змиритися з неідеальною реальністю: втомою, апатією, вигоранням і почуттям провини за все це.

Дитина потребує чимало емоційних ресурсів, однак вони не завжди є. Свою обмеженість ресурсу усвідомлює майже кожен дорослий, однак що робити з надокучливим почуттям провини?

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Про те, як виникає синдром поганої мами, як боротися з почуттям провини та докорами “я роблю недостатньо”, розповіла психологиня проекту Незламна мама від Фонду Маша Ірина Басіста.

Синдром поганої мами

Синдром поганої матері — це біль і сум через те, що, як здається на перший погляд, ти не можеш дати дитині потрібне в достатній кількості. Самозвинувачення веде до виснаження, розпачу та депресії, каже Ірина Басіста.

За виснажливий рік війни, переживань та хронічного стресу далеко не у всіх може бути ресурс навіть на себе, не те що на власних дітей. Тож психологиня розповідає, що багато людей зараз вдаються в питання: “Як бути хорошою мамою?”

Батьків турбує, що вони погано дають раду з батьківськими обов’язками, у них не вистачає ресурсу на те, щоб якісно проводити час із дітьми, почалися сварки з малечею чи підлітками тощо.

Хай яка проблема, що змушує сумніватися в собі, слід пам’ятати, що всі ми зараз вчимося бути батьками в раніше не відомих умовах.

А це вже свідчить про те, що ти достатньо хороша(-ий) у батьківській ролі! — наголошує психологиня.

Переможи почуття провини: дієві методи

Одного усвідомлення, що зараз війна і ти робиш найкраще, на що здатен(-на), може бути недостатньо. Прийняти неідеальну реальність і свій максимум допоможуть прості щоденні кроки.

Коли почнеш відчувати провину, найперше, про що треба подумати: хто насправді винен у тому, що все так? Це не я, а Росія і російські війська, які вдерлися і зруйнували мирне життя.

У мозку лише одне головне завдання — вижити. Тому все, що ти зараз робиш, націлене на виживання і пристосування до нових реалій.

Психологиня стверджує, що якщо виживеш ти — виживуть і діти. Це закладено “заводськими налаштуваннями” еволюції. Тому психіка робить усе, щоб долати стрес і продовжувати жити.

Так, хтось справляється краще, а комусь потрібно більше часу. Однак варто дивитися лише на себе, адже всі різні. Ми інакше проходимо і проживаємо воєнний досвід, маємо долати унікальні труднощі.

Помічати свої недоліки у вихованні простіше, ніж хвалити себе? Якщо це про тебе, то слід скласти список того, що добре виходить і які альтернативи ти знаходиш. Напиши, за що ти себе звинувачуєш, і додай чарівне “але”.

Наприклад:

До війни я не давала дитині дивитися мультики, а тепер без них не можу впоратися. Але я підібрала розвивальні мультики та обмежила час перегляду. Я мало проводжу часу з дитиною, але знайшла чудову няню, садок, і всі вихідні ми разом. Я не можу впоратися зі своїм підлітком, але ходжу до психолога, шукаю спеціалістів і дивлюсь відео з виховання.

Подумай, де бачиш(-ла) батьківську точку зростання, занотуй одну чи дві. Навпроти них випиши, що можна покращити чи зробити для покращення. Виконай хоча б одну дію на шляху до цього зростання.

Чарівні афірмації. Цей метод працює в комплексі з діями, однак гарно допомагає розвіяти упередження щодо себе. Читай афірмацію щодня, а за тиждень спробуй зазирнути в себе і відчути, як змінився стан.

Наприклад, напиши нагадування в телефоні чи повісь на дзеркалі наліпку з надписом: “Я достатньо хороший(-а) тато/мама; я найкращий(-а) тато/мама для своїх дітей; я впораюсь!”

Війна породила чимало викликів у батьківстві, особливо, якщо хтось один зараз захищає державу на фронті. Хоч які маленькі діти, вони теж переживають, тому ми розповіли, як морально підтримувати дітей військових.

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