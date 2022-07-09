Дети войны. Как с ними работать, чтобы у Украины была здоровая и стойкая молодежь?

Война вносит в жизнь детей неопределенность, активизирует страх и тревогу. Дети теряют привычную повседневную жизнь.

Психологи предостерегают, что некоторые родители слишком буквально воспринимают распространенное утверждение, что дети все понимают, и даже не думают, как правильно и деликатно объяснить малышам, что в Украине идет полномасштабная война.

Со временем у таких детей возможны расстройства психики и настроения.

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Психологи советуют: чтобы за 10 — 20 лет Украина получила стойкую и здоровую психически молодежь, нужно над этим работать уже сейчас. В первую очередь, родителям. И, что важно, в первую очередь над собой.

— Когда мы хотим воспитывать детей как будущую нацию, первое, что мы должны сделать — воспитать себя. То есть от семьи идет такой месседж: что будет дальше, что будет с нами? Кто мы?

Мы должны воспитывать ребенка патриотом, сознательным и толерантным человеком. Но главное — не навязывать что-либо ребенку, — говорит психолог Екатерина Гольцберг.

Чтобы состояние ребенка как можно быстрее стабилизировалось, психолог советует взрослым постоянно отвечать на вопросы детей, ведь они нуждаются в пояснениях. Эти вопросы могут задаваться неоднократно, но отвечать на них нужно каждый раз, кратко и без подробностей.

Ребенку важно слышать слова: “Сейчас мы в безопасности”. А еще, насколько это возможно, нужно восстановить расписание дня и то, что было привычными действиями в семье.

С подростками просто нужно общаться, мы должны рассказывать им историю страны. Они и сами во время войны стали больше интересоваться историей.

— Я среди своих клиентов подростков это вижу — что они не просто теперь изучают ее как предмет в школе, а как часть своей идентичности, и речь уже о чем-то большем, чем просто обучение в школе. Но невозможно это отделить от семьи. Семья оказывает наибольшее влияние на ребенка, — рассказывает психолог.

Ради устойчивой психики в будущем психологи советуют оградить детей от опасного контента, будь он с экранов телевизора или интернета. Будьте внимательны к тому, какую информацию получают дети, прислушивайтесь к их разговорам, анализируйте их вопросы к вам.

Дети могут получать информацию из разных источников, поэтому важно уточнять у вашего ребенка, откуда он узнал ту или иную новость, и если она неточна или неправдива — исправить это.

Можно начать с таких вопросов: “Это интересное мнение. Расскажи, почему ты так думаешь? Мне важно услышать твое мнение об этом”. Научите ребенка тому, что такое медиаграмотность и критическое мышление, расскажите, как и для чего могут распространяться фейки.

Также следует ограничить поток новостей. Особенно это касается малышей. А вот с детьми среднего школьного возраста и подростками новости можно вместе смотреть и обсуждать. Но точно это делать не перед сном.

Вечером вместо просмотра новостей с детьми делайте с ними релаксационные упражнения, смотрите мультфильмы или читайте сказки вместе. К тому же, позволяйте ребенку высвобождать ненависть и злобу. Психологи уверяют — это здоровая реакция.

Ненависть и злоба — это чувства нормальные. Очень многие считают, что человек не должен злиться, не должен ненавидеть.

Но мы получили определенное право ненавидеть своих врагов.

— Потому что не мы напали на них, и дети в этом очень четко отдают себе отчет в настоящее время, и понимают, что есть конкретный враг. Если мы будем воспитывать какую-то снисходительную толерантность, то, я думаю, что мы снова попадем в ту ловушку, в которую попали сейчас.

Поэтому мы должны воспитать осознанное отношение, что ты имеешь право на чувство презрения к врагу. Но, конечно, злость должна находить свой выход, — отмечает психолог Екатерина Гольцберг.

Впрочем, советуют это делать в игровой форме. Можно лепить из пластилина, рвать на мелкие куски бумагу, играть в настольные игры, рисовать, играть в слова, а еще в любые игры с мячом. Однако обязательно устанавливать правила.

Мы должны говорить о правилах такой игры, что она должна быть безопасной для других и для тебя. Это хорошо работает. Очень часто дети играют в войну — пытаются стрелять, драться — это тоже не стоит запрещать, но желательно устанавливать правила игры.

— Если мы установим правила, то ребенок понимает что, например, нельзя бить лежащего. Или, если мы хотим, чтобы кто-то играл врага, то потом мы меняем роли. Сейчас он играет врага, а потом я. Чтобы не было такой травли, где один человек всегда на стороне зла. Эти правила могут устанавливать взрослые, — говорит Екатерина.

Отвлечь ребенка также могут следующие простые вещи:

Обнять и шутить с ним.

Напоить ребенка теплыми напитками и накормить вкусностями.

Делать вместе домашнюю работу.

Посмотреть мультики, сериалы или почитать сказки вслух.

С детьми нужно вести диалог и слушать — советуют психологи.

Какой будет нация через 10 — 20 лет, неизвестно. Впрочем, эксперты единогласны в том, что это будет стойкая и уверенная в себе молодежь. Устойчивая к стрессам и жизненным невзгодам. Главное — уже сейчас работать над этим.

Напомним, что раньше мы писали советы родителям в период войны, как сохранить внутренний баланс и находить в себе силы.