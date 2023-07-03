Не только проблема взрослых! Панические атаки у детей: как распознать и помочь

Иногда даже взрослым бывает трудно овладеть собой и справиться с переживаниями. Сердце начинает колотиться, ладони становятся влажными, а легким не хватает воздуха. Такое состояние называют панической атакой.
Она может возникать как у взрослых, так и детей без предпосылок и причины, вызывая внезапный страх и нервозность. Приступ может длиться более десяти минут.
Люди, которые сталкиваются с ней впервые, могут не на шутку испугаться. Как понять, что у ребенка паническая атака и помочь, рассказали в SIM Health & Medicine.
Понять, что у малыша случилась паническая атака, можно по ряду признаков:
Если у твоего ребенка наблюдаются такие симптомы, важно правильно оказать ему первую помощь и помочь справиться с проявлениями панической атаки.
Чтобы справиться со всеми проявлениями тревоги, следуйте инструкциям.
Паническая атака — уязвимое состояние. В нем люди как никогда нуждаются в поддержке и безопасности. Но, желая помочь, часто можно навредить, если что-то делать неправильно. Вот каких ошибок следует избегать:
Все это не только не работает, но может ухудшить состояние. Чтобы помочь, нужно признать эмоции малыша, сказать ему: “Я вижу, что тебе страшно, но я рядом и помогу”. Ребенка нужно осторожно успокоить, показать, что он в безопасности и может рассчитывать на тебя.
В SIM отмечают, что есть немало состояний, похожих на панические атаки по симптоматике. Поэтому лучше обратиться к педиатру, чтобы исключить возможные причины и получить профессиональные рекомендации.
В SIM отмечают, что есть немало состояний, похожих на панические атаки по симптоматике. Поэтому лучше обратиться к педиатру, чтобы исключить возможные причины и получить профессиональные рекомендации.
Дети изучают не только мир, но и свои эмоции, из-за чего могут устраивать истерики. Во время этого этапа родителям действительно бывает непросто.
Почему дети устраивают истерики и как родителям на них реагировать, чтобы не навредить малышам, найдешь в нашем материале.
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