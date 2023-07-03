Не только проблема взрослых! Панические атаки у детей: как распознать и помочь

Иногда даже взрослым бывает трудно овладеть собой и справиться с переживаниями. Сердце начинает колотиться, ладони становятся влажными, а легким не хватает воздуха. Такое состояние называют панической атакой.

Она может возникать как у взрослых, так и детей без предпосылок и причины, вызывая внезапный страх и нервозность. Приступ может длиться более десяти минут.

Люди, которые сталкиваются с ней впервые, могут не на шутку испугаться. Как понять, что у ребенка паническая атака и помочь, рассказали в SIM Health & Medicine.

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Как понять, что у ребенка паническая атака и помочь?

Понять, что у малыша случилась паническая атака, можно по ряду признаков:

дрожь;

ускоренное сердцебиение;

осложненное дыхание;

повышенное потоотделение;

тошнота;

боли в животе и голове;

возможно головокружение.

Если у твоего ребенка наблюдаются такие симптомы, важно правильно оказать ему первую помощь и помочь справиться с проявлениями панической атаки.

Чтобы справиться со всеми проявлениями тревоги, следуйте инструкциям.

Дрожь — попроси малыша потрясти ручками, ножками и всем телом.

Сердцебиение и дыхание — вместе с малышом сделай несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Подышите так вместе, пока не увидишь, что малыш начинает чувствовать облегчение.

Зрительный контакт — улови взгляд ребенка и удерживай его.

Говори с ребенком — спокойно и уверенно обращайся к нему, повторяя его имя.

Переключай внимание — поиграйте в игру: кто назовет больше цветов/деталей разных предметов вокруг себя.

Сфокусируй внимание на безопасности — скажи ребенку, что сейчас все хорошо. Хотя было непросто, но вы вместе и справились.

Согрей — закутай малыша во что-то теплое или обними, если он не против.

Зафиксируй, что все позади, все кончилось.

Ошибки взрослых: чего нельзя делать при панической атаке

Паническая атака — уязвимое состояние. В нем люди как никогда нуждаются в поддержке и безопасности. Но, желая помочь, часто можно навредить, если что-то делать неправильно. Вот каких ошибок следует избегать:

Не следует хватать ребенка и душить его в объятиях. Обнять можно, но осторожно.

Не требуй, чтобы малыш успокоился или перестал бояться.

Ни в коем случае не кричи, не хлопай в ладоши перед лицом, не труси за плечи и не повторяй: “ничего страшного”.

Все это не только не работает, но может ухудшить состояние. Чтобы помочь, нужно признать эмоции малыша, сказать ему: “Я вижу, что тебе страшно, но я рядом и помогу”. Ребенка нужно осторожно успокоить, показать, что он в безопасности и может рассчитывать на тебя.

В SIM отмечают, что есть немало состояний, похожих на панические атаки по симптоматике. Поэтому лучше обратиться к педиатру, чтобы исключить возможные причины и получить профессиональные рекомендации.

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Почему дети устраивают истерики и как родителям на них реагировать, чтобы не навредить малышам, найдешь в нашем материале.

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