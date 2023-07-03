Не лише проблема дорослих! Панічні атаки у дітей: як розпізнати та допомогти

Інколи навіть дорослим буває важко опанувати себе та впоратися з переживаннями. Серце починає калатати, долоні стають вологими, а легеням бракує повітря. Такий стан називають панічною атакою.
Вона може виникати як у дорослих, так й у дітей без попередження або причини, викликаючи раптовий страх і нервозність. Напад може тривати понад десять хвилин.
Люди, які зіштовхуються з нею вперше, можуть не на жарт налякатися. Як зрозуміти, що у дитини панічна атака і допомогти, розповіли у SIM Health & Medicine.
Зрозуміти, що у малечі трапилася панічна атака, можна за низкою ознак:
Якщо у твоєї дитини спостерігаються такі симптоми, важливо правильно надати їй першу допомогу й допомогти впоратися з проявами панічної атаки.
Щоб впоратися з усіма проявами тривоги, дотримуйся інструкції.
Панічна атака — вразливий стан. У ньому люди як ніколи потребують підтримки та безпеки. Та бажаючи допомогти, часто можна нашкодити, якщо робити щось неправильно. Ось яких помилок слід уникати:
Усе це не лише не працює, а й може погіршити стан. Щоб допомогти, треба визнати емоції малюка, сказати йому: “Я бачу, що тобі страшно, але я поряд, я допоможу”. Дитину треба обережно заспокоїти, показати, що вона в безпеці й може розраховувати на тебе.
У SIM зазначають, що є чимало станів, які схожі на панічні атаки за симптоматикою. Тому краще звернутися до педіатра, щоб виключити можливі причини й отримати професійні рекомендації.
У SIM зазначають, що є чимало станів, які схожі на панічні атаки за симптоматикою. Тому краще звернутися до педіатра, щоб виключити можливі причини й отримати професійні рекомендації.
Діти вивчають не лише світ, а й власні емоції, через що можуть влаштовувати істерики. Під час цього етапу батькам буває справді непросто.
Чому діти влаштовують істерики і як батькам на них реагувати, щоб не нашкодити малечі, знайдеш у нашому матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.