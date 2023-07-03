Не лише проблема дорослих! Панічні атаки у дітей: як розпізнати та допомогти

Інколи навіть дорослим буває важко опанувати себе та впоратися з переживаннями. Серце починає калатати, долоні стають вологими, а легеням бракує повітря. Такий стан називають панічною атакою.

Вона може виникати як у дорослих, так й у дітей без попередження або причини, викликаючи раптовий страх і нервозність. Напад може тривати понад десять хвилин.

Люди, які зіштовхуються з нею вперше, можуть не на жарт налякатися. Як зрозуміти, що у дитини панічна атака і допомогти, розповіли у SIM Health & Medicine.

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Як зрозуміти, що у дитини панічна атака та допомогти?

Зрозуміти, що у малечі трапилася панічна атака, можна за низкою ознак:

тремтіння;

пришвидшене серцебиття;

ускладнене дихання;

підвищене потовиділення;

нудота;

біль в животі та голові;

можливе запаморочення.

Якщо у твоєї дитини спостерігаються такі симптоми, важливо правильно надати їй першу допомогу й допомогти впоратися з проявами панічної атаки.

Щоб впоратися з усіма проявами тривоги, дотримуйся інструкції.

Тремтіння — попроси малюка потрясти ручками, ніжками та усім тілом. Серцебиття та дихання — разом з малюком зроби кілька глибоких вдихів та повільних видихів. Подихайте так разом, доки не побачиш, що малеча починає відчувати полегшення. Зоровий контакт — влови погляд дитини й утримуй його. Говори з дитиною — спокійно та впевнено звертайся до дитини, повторюючи її ім’я. Перемикай увагу — пограйте в гру: хто назве більше кольорів/деталей різних предметів навколо себе. Сфокусуй увагу на безпеці — скажи дитині, що зараз все добре. Хоча було непросто, але ви разом й ви впоралися. Зігрій — закутай малюка у щось тепле або обійми, якщо дитина не проти. Зафіксуй, що все позаду, все закінчилося.

Помилки дорослих: чого не можна робити при панічній атаці

Панічна атака — вразливий стан. У ньому люди як ніколи потребують підтримки та безпеки. Та бажаючи допомогти, часто можна нашкодити, якщо робити щось неправильно. Ось яких помилок слід уникати:

Не слід хапати дитину й душити її в обіймах. Обійняти можна, але обережно.

Не вимагай, аби малюк заспокоївся чи припинив боятися.

У жодному разі не кричи, не плескай в долоні перед обличчям, не труси за плечі й не повторюй: “Нічого страшного”.

Усе це не лише не працює, а й може погіршити стан. Щоб допомогти, треба визнати емоції малюка, сказати йому: “Я бачу, що тобі страшно, але я поряд, я допоможу”. Дитину треба обережно заспокоїти, показати, що вона в безпеці й може розраховувати на тебе.

У SIM зазначають, що є чимало станів, які схожі на панічні атаки за симптоматикою. Тому краще звернутися до педіатра, щоб виключити можливі причини й отримати професійні рекомендації.

Діти вивчають не лише світ, а й власні емоції, через що можуть влаштовувати істерики. Під час цього етапу батькам буває справді непросто.

Чому діти влаштовують істерики і як батькам на них реагувати, щоб не нашкодити малечі, знайдеш у нашому матеріалі.

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