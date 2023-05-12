Каша на стенах и потолке: как понять, что у ребенка расстройство выборочного питания

Часто родители сталкиваются с настоящим вызовом — как накормить малышей. Так, вместо питательного приема пищи хулиганы часто требуют сладости, снеки и кетчуп к макаронам, а когда слышат “нет”, устраивают настоящий бунт.

К пищевым привычкам малыша следует относиться серьезно с раннего детства, ведь так можно избежать проблем с питанием в дальнейшем. Мы уже рассказывали, как сформировать правильное пищевое поведение.

Но что делать, если малыш все же требует вредной еды и отказывается от питательного рациона? Такое поведение может свидетельствовать не только о капризах, но и о расстройстве выборочного питания.

В NIH рассказали, что это за расстройство, какие его признаки и как помочь малышу.

Выборочное питание: как различить

Каждый из нас имеет предпочтения в еде — это нормально. Так, кто-то не любит лук, печень или ананасы, но это еще не указывает на то, что человек страдает расстройством выборочного питания.

Известно, что дети и подростки придирчивы к пище. Иногда приходится уговаривать хотя бы попробовать блюдо, но тщетно. Это, конечно, неприятно, но тоже не свидетельствует о расстройстве. Большинство ребятишек перерастают свои капризы.

О расстройствах можно говорить, когда ассортимент запрещенных продуктов начинает постепенно увеличиваться, а альтернатива не появляется.

В результате человеку становится трудно удовлетворить свои потребности в питании: он склонен вообще отказываться от еды и, соответственно, не может наесться.

В общем определении расстройство выборочного питания (РВХ) — это ментальное расстройство пищевого поведения, где человек строго ограничивает количество пищи или типы продуктов.

Отличие выборочного питания от анорексии или булимии в фокусе. Так, люди с РВХ фокусируются не на контроле веса, а на органолептических свойствах пищи — то есть таких, которые можно оценить с помощью органов чувств.

Также РВХ может возникнуть в результате тревоги из-за потенциальных неприятных последствий приема пищи. Предполагается, что расстройство чаще встречается у детей с расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Признаки расстройства выборочного питания

Распознать расстройство выборочного питания может быть сложно, но возможно. Вот основные признаки, которые будут свидетельствовать о расстройстве:

стремление жестко ограничить питание или типы продуктов без явной причины и возможности его объяснить;

отсутствие тревоги по поводу фигуры;

вкус пищи только определенной структуры;

навязчивый страх несварения в результате пищи;

значительная потеря веса;

нередко стремление слишком тепло одеваться, чтобы скрыть изменения или согреться;

запор, изжога, боли в животе, спазмы желудка и другие неспецифические жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта;

высокая утомляемость или, напротив, избыток энергии;

снижение аппетита или интереса к пище;

нарушение менструального цикла;

головокружение, обморок, нарушение сна;

утончение и ломкость волос.

Как вылечить расстройство выборочного питания

РВХ поддается лечению, для этого используют когнитивно-поведенческую терапию. Она помогает наладить питание и уменьшить тревогу по поводу еды.

При лечении рацион должен быть разнообразным, чтобы не было риска устать от пищи и отказаться от нее.

Впоследствии можно вводить в рацион новые продукты, прежде всего те, которые по органолептическим характеристикам похожи на привычную пищу. А затем переходить к тем, что отличаются от повседневного питания.

Если расстройство обнаружили у маленьких детей, полезной будет семейная психотерапия и консультирование родителей.

Дело в том, что многие взрослые сердятся, когда ребенок ничего не ест, могут ругать его и наказывать. Однако в большинстве случаев это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Так что подход должен быть комплексным.

Выборочное питание встречается в любом возрасте, но это не единственное расстройство пищевого поведения. Какие РХП бывают и к каким последствиям могу приводить читай в материале.

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