Каша на стенах и потолке: как понять, что у ребенка расстройство выборочного питания

Часто родители сталкиваются с настоящим вызовом — как накормить малышей. Так, вместо питательного приема пищи хулиганы часто требуют сладости, снеки и кетчуп к макаронам, а когда слышат “нет”, устраивают настоящий бунт.
К пищевым привычкам малыша следует относиться серьезно с раннего детства, ведь так можно избежать проблем с питанием в дальнейшем. Мы уже рассказывали, как сформировать правильное пищевое поведение.
Но что делать, если малыш все же требует вредной еды и отказывается от питательного рациона? Такое поведение может свидетельствовать не только о капризах, но и о расстройстве выборочного питания.
В NIH рассказали, что это за расстройство, какие его признаки и как помочь малышу.
Каждый из нас имеет предпочтения в еде — это нормально. Так, кто-то не любит лук, печень или ананасы, но это еще не указывает на то, что человек страдает расстройством выборочного питания.
Известно, что дети и подростки придирчивы к пище. Иногда приходится уговаривать хотя бы попробовать блюдо, но тщетно. Это, конечно, неприятно, но тоже не свидетельствует о расстройстве. Большинство ребятишек перерастают свои капризы.
О расстройствах можно говорить, когда ассортимент запрещенных продуктов начинает постепенно увеличиваться, а альтернатива не появляется.
О расстройствах можно говорить, когда ассортимент запрещенных продуктов начинает постепенно увеличиваться, а альтернатива не появляется.
В результате человеку становится трудно удовлетворить свои потребности в питании: он склонен вообще отказываться от еды и, соответственно, не может наесться.
В общем определении расстройство выборочного питания (РВХ) — это ментальное расстройство пищевого поведения, где человек строго ограничивает количество пищи или типы продуктов.
В общем определении расстройство выборочного питания (РВХ) — это ментальное расстройство пищевого поведения, где человек строго ограничивает количество пищи или типы продуктов.
Отличие выборочного питания от анорексии или булимии в фокусе. Так, люди с РВХ фокусируются не на контроле веса, а на органолептических свойствах пищи — то есть таких, которые можно оценить с помощью органов чувств.
Также РВХ может возникнуть в результате тревоги из-за потенциальных неприятных последствий приема пищи. Предполагается, что расстройство чаще встречается у детей с расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Распознать расстройство выборочного питания может быть сложно, но возможно. Вот основные признаки, которые будут свидетельствовать о расстройстве:
РВХ поддается лечению, для этого используют когнитивно-поведенческую терапию. Она помогает наладить питание и уменьшить тревогу по поводу еды.
При лечении рацион должен быть разнообразным, чтобы не было риска устать от пищи и отказаться от нее.
Впоследствии можно вводить в рацион новые продукты, прежде всего те, которые по органолептическим характеристикам похожи на привычную пищу. А затем переходить к тем, что отличаются от повседневного питания.
Если расстройство обнаружили у маленьких детей, полезной будет семейная психотерапия и консультирование родителей.
Если расстройство обнаружили у маленьких детей, полезной будет семейная психотерапия и консультирование родителей.
Дело в том, что многие взрослые сердятся, когда ребенок ничего не ест, могут ругать его и наказывать. Однако в большинстве случаев это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Так что подход должен быть комплексным.
Выборочное питание встречается в любом возрасте, но это не единственное расстройство пищевого поведения. Какие РХП бывают и к каким последствиям могу приводить читай в материале.
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