Родительство

Каша на стенах и потолке: как понять, что у ребенка расстройство выборочного питания

Вероника Кононенко, редактор сайта 12 мая 2023, 07:30
розлад вибіркового харчування
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Відключення світла влітку 2023 — чи будуть проблеми з електрикою
Снова покупать батарейки и фонарики? Будут ли отключения света летом 2023 года
Лідія Паньків
“Меня успокаивали толчки в животике, бандера-смузи и фото убитых оккупантов”. Интервью с украинкой Лидией Панькив
Магнітні бурі у травні 2023 – календар небезпечних дат
Нас ждут обильные солнечные вспышки: календарь магнитных бурь на май 2023
Смотреть больше

Материалы по теме

Чому не можна змушувати дітей доїдати
Заставлять ребенка доедать — пищевое насилие. Педиатр объясняет, в чем опасность
Чому не варто відволікатися на гаджети під час їжі
Отвлечение нарушает переваривание пищи — семь причин, почему за столом нужно отложить гаджеты в сторону
грудне вигодовування
Стесняешься, что скажут люди? Грудное вскармливание в общественных местах: как подготовиться
харчування в школі
“Какие продукты запрещены в новом школьном меню?”

Видео
0:01:19
Бахмут

Добровольно с позиций не отходят? Как оккупанты сдаются в плен под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
13 раз россияне прощались с живой силой: карта боевых действий в Украине 12 мая в режиме онлайн
0:07:55
Чорнобиль
Истории от местных о выживании в оккупации Чернобыля поражают и вызывают уважение
0:04:12
партизани Херсонщини
Вчетвером против колонны россиян! Как партизаны Херсонской области оказывали отчаянное сопротивление оккупантам
0:29:05
Володимир Зеленський
Важен разговор не только о контрнаступлении! Интервью Владимира Зеленского для BBC — смотреть онлайн
0:03:17
реабілітація
После мин, взрывов или осколков снова почувствовать ноги! Как проходит реабилитация в Луцке
0:03:40
Лавра
Молитвы и полиция! Как проходит очищение Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП
0:03:17
Одеса
С собой — только документы и любимый хомячок! Как Одесса встречает херсонцев после ада
Карта бойових дій в Україні
Враг прикрывается “эвакуацией”, чтобы вывезти награбленное: карта боевых действий в Украине 11 мая в режиме онлайн
0:04:12
Історія Ксенії Бірюкової, яка втратила чоловіка на війні та виховує донечку
В свои 20 осталась наедине с маленькой дочерью: история девушки, потерявшей любимого на войне
Больше видео
бізнес під час війни
Читать дальше
Бизнес во время войны — открывается больше дел, чем закрывается
дитина з трьома ДНК людей
Читать дальше
Ребенок с тремя ДНК. Почему у новорожденного малыша такое их количество

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь