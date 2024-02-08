Тревога застала посреди города? Найти ближайшее укрытие можно в Дія — как пользоваться картой

Воздушная тревога часто прерывает наши рабочие или выходные дни. Искать быстрых решений иногда приходится в разных уголках города. Но что делать, если не знаешь, где ближайшее укрытие, а метро рядом нет? Читай, как найти укрытие в Дія.
Новая функция уже доступна, если она не появилась у тебя — нужно обновить приложение. Поэтому все, у кого есть Дія, смогут узнать, где искать ближайшее укрытие.
Теперь граждане будут иметь быстрый доступ к информации, а значит, быстрый доступ к безопасности, — написали в МВД.
Теперь граждане будут иметь быстрый доступ к информации, а значит, быстрый доступ к безопасности, — написали в МВД.
Чтобы укрытия были в надлежащем состоянии и функционировали исправно, работники ГСЧС и Нацполиции проводят ежеквартальные обследования. Так данные о состоянии укрытий будут актуальными.
По состоянию на конец 2023, количество соответствующих всем нормам укрытий в Украине увеличилось почти на 2 тыс. На сегодня, около 84% укрытий страны на подконтрольных государству территориях отвечают требованиям.
— Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в Дія вместе с фото и описанием конкретного объекта, — добавили в МВД.
Чтобы найти ближайшее укрытие, сделай такой алгоритм действий:
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