Тревога застала посреди города? Найти ближайшее укрытие можно в Дія — как пользоваться картой

Воздушная тревога часто прерывает наши рабочие или выходные дни. Искать быстрых решений иногда приходится в разных уголках города. Но что делать, если не знаешь, где ближайшее укрытие, а метро рядом нет? Читай, как найти укрытие в Дія.

Где искать укрытия: интерактивная карта укрытий в Дія

Новая функция уже доступна, если она не появилась у тебя — нужно обновить приложение. Поэтому все, у кого есть Дія, смогут узнать, где искать ближайшее укрытие.

Теперь граждане будут иметь быстрый доступ к информации, а значит, быстрый доступ к безопасности, — написали в МВД.

Чтобы укрытия были в надлежащем состоянии и функционировали исправно, работники ГСЧС и Нацполиции проводят ежеквартальные обследования. Так данные о состоянии укрытий будут актуальными.

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По состоянию на конец 2023, количество соответствующих всем нормам укрытий в Украине увеличилось почти на 2 тыс. На сегодня, около 84% укрытий страны на подконтрольных государству территориях отвечают требованиям.

— Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в Дія вместе с фото и описанием конкретного объекта, — добавили в МВД.

Чтобы найти ближайшее укрытие, сделай такой алгоритм действий:

Открой приложение Дія. Нажми на главном экране на Незламність (Мапа пунктів незламності та Укриттів). Можно загрузить карту для доступа без Интернета. Разреши использование геопозиции на телефоне. Выбери фильтр Укриття. Синим кружочком будут обозначены укрытия неподалеку.

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