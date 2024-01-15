Психологические тесты, патрульные фантомы и прочее. Какие изменения в ПДД произошли с 1 января 2024 — подробно

С начала 2024 года в правилах дорожного движения в Украине появилось немало изменений. Чтобы быть в курсе и не получить штрафы, водители должны ознакомиться со всеми нововведениями. Читай, какие изменения в ПДД произошли в 2024 году.

Изменения в ПДД 2024: что известно

Первым нововведением в правилах дорожного движения Украины с 2024 года станут дополнительные обследования водителей старше 65 лет. По новым стандартам Евросоюза, водители старше 65 лет для продолжения водительских прав должны проходить психологическое обследование.

На психологических тестированиях будут проверять возможные затруднения с концентрацией, общее психологическое состояние. Такое нововведение должно снизить количество ДТП и повысить уровень безопасности на дорогах.

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Вторым обновлением в правилах дорожного движения станет возвращение патрульных автомобилей-фантомов. На дороги с этого года вернутся патрульные авто-фантомы, которые будут следить за соблюдением правил. Так полиция сможет незаметно фиксировать нарушение правил.

В начале полномасштабной войны фантомов убрали с дорог, но с 2024 года они будут действовать снова.

С 2024 года также разрешили сдавать экзамены в автошколах без обучения.

Кроме этого есть еще следующие изменения:

Маркировка учебного транспорта теперь будет знаком “Н”, а не “У”. Термин “ Учбовий транспортний засіб ” заменили на “ Навчальний транспортний засіб “.

” заменили на “ “. Ходовые огни вне города нужно включать в любое время года.

Дети ростом до 150 см должны перевозиться в авто в специальном автокресле с ремнями безопасности. Детей ростом до 150 см запрещено возить на заднем сиденье мопедов и мотоциклов.

В парламенте сейчас рассматривают инициативу об усилении ответственности за конкретные нарушения и повышение штрафов. Если инициативу поддержат, возможность “нештрафованного” превышения скорости на 20 км/ч будет исключена из правил дорожного движения.

Также в этом году могут запретить дрифтинг.

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