Как и где разместить светоотражатели, чтобы тебя заметили: держи полезные лайфхаки

Через економію електроенергії у містах України змушені вимикати вуличне освітлення. Через це небезпека на дорогах у темний час доби значно підвищується.

Окрім обачності та уважності, пішоходам варто запастися спеціальним одягом або елементами, які відбивають світло.

У патрульній поліції розповіли, де і як розміщувати такі елементи одягу, щоб водій помітив тебе здалеку. А також ми розповімо тобі про те, який саме одяг може тобі знадобитися.

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Де розміщувати світловідбивні елементи найефективніше

Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світловідбивний елемент. Треба ще й зрозуміти, що це пішохід, та визначити напрямок його руху.

Від точності його реакції та висновку залежить твоє життя та здоров’я. Ти можеш допомогти водієві збільшити точність, треба лише правильно розмістити світловідбивачі на одязі.

У Австралії, в Брісбенській школі оптометрії та зору Технологічного університету провели спеціальні дослідження, які виявили, яке розміщення світловідбивачів допоможе водієві покращити точність.

Найефективнішими місцями є рухливі частини тіла людини — кінцівки, суглоби, тулуб. При такому екіпіруванні загальна точність реакції водіїв на пішоходів становитиме 80%.

якщо ти розмістиш світловідбивачі на ногах та тулубі, точність реакції буде 64%;

якщо вони є лише на тулубі — 53%;

якщо лише на ногах — 50%;

точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%.

Які світловідбивні елементи одягу з можна купити

Насправді є багато варіантів світловідбивних елементів та одягу, які ефективно допоможуть водієві тебе побачити.

Для кистей та гомілок зручним варіантом стане використання спеціальних світловідбивних браслетів. Вони легко вдягаються та знімаються, не потребуючи спеціального кріплення.

Для суглобів можеш використати світловідбивні стрічки, які можна легко приклеїти на будь-який одяг самостійно.

Вони бувають різних видів кріплення. Їх можна пришивати, просто наклеїти або ж використати термічне прикріплення до одягу. Тому можеш вибрати найзручніший для себе варіант.

Для тулуба можна вибрати спеціальні жилети. Не всі вони схожі на ті, які носять працівники транспортної системи. Деякі варіанти жилетів дещо нагадують підтяжки. Вони зручно надягатимуться на верхній зимовий одяг.

Якщо ти не хочеш жертвувати красою та естетикою свого образу, є спеціальні кутки, які повністю виготовлені зі світловідбивної тканини.

Світловідбивні елементи одягу — це лише одна складова твоєї безпеки. Читай наш матеріал, як уникнути ДТП у темний час доби, коли немає світла.

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