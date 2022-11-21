Як і де розмістити світловідбивачі, щоб тебе помітили: тримай корисні лайфхаки

Через економію електроенергії у містах України змушені вимикати вуличне освітлення. Через це небезпека на дорогах у темний час доби значно підвищується.
Окрім обачності та уважності, пішоходам варто запастися спеціальним одягом або елементами, які відбивають світло.
У патрульній поліції розповіли, де і як розміщувати такі елементи одягу, щоб водій помітив тебе здалеку. А також ми розповімо тобі про те, який саме одяг може тобі знадобитися.
Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світловідбивний елемент. Треба ще й зрозуміти, що це пішохід, та визначити напрямок його руху.
Від точності його реакції та висновку залежить твоє життя та здоров’я. Ти можеш допомогти водієві збільшити точність, треба лише правильно розмістити світловідбивачі на одязі.
У Австралії, в Брісбенській школі оптометрії та зору Технологічного університету провели спеціальні дослідження, які виявили, яке розміщення світловідбивачів допоможе водієві покращити точність.
Найефективнішими місцями є рухливі частини тіла людини — кінцівки, суглоби, тулуб. При такому екіпіруванні загальна точність реакції водіїв на пішоходів становитиме 80%.
Найефективнішими місцями є рухливі частини тіла людини — кінцівки, суглоби, тулуб. При такому екіпіруванні загальна точність реакції водіїв на пішоходів становитиме 80%.
Насправді є багато варіантів світловідбивних елементів та одягу, які ефективно допоможуть водієві тебе побачити.
Вони бувають різних видів кріплення. Їх можна пришивати, просто наклеїти або ж використати термічне прикріплення до одягу. Тому можеш вибрати найзручніший для себе варіант.
Світловідбивні елементи одягу — це лише одна складова твоєї безпеки. Читай наш матеріал, як уникнути ДТП у темний час доби, коли немає світла.
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