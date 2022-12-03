Авто заглохло зимой на безлюдной дороге? Как спастись от переохлаждения: инструкция

Кому, как ни водителям, знать, сколько непредсказуемых ситуаций может случиться в путешествии на дальние дистанции.

Например, машина может внезапно сломаться и остановиться в безлюдном городе, где нет людей, так что помощи придется ждать часами.

А зимой — это тот еще квест. Надо ведь придумать, как согреться, чтобы не получить переохлаждение и обморожение конечностей.

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Между прочим, холод способен убить человека всего за несколько часов, потому знать, как действовать в такой ситуации — это жизненная необходимость.

Благодаря продуманным советам специалистов роковых последствий для жизни и здоровья можно избежать. Такими советами поделился спикер патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский.

Что делать, если машина заглохла в безлюдном месте: инструкция

Прежде всего, нельзя паниковать, ведь паника — это враг быстрой реакции. Вместо этого следует сразу позвонить спасателям и прислать свои геоданные родным, близким и знакомым, пока есть заряд на телефоне и мобильная связь.

Утепли авто

Чтобы помощь смогла доехать и найти тебя, понадобится время. Чтобы не мерзнуть, пока ожидаешь, начни утеплять свою машину.

Известно, что наибольшая теплопотеря происходит через стекло и двери, поэтому следует использовать любые подручные материалы, чтобы задержать тепло в салоне.

Эрнест Завадский советует использовать любую бумагу, которая найдется в салоне, и скотч. Для теплоизоляции подойдет даже туалетная бумага или старые газеты.

Приложи бумагу ко всем щелям и заклей скотчем, а закрыть щели в дверях можно даже без клейкой ленты, просто защеми бумагу. Так ты сохранишь тепло в салоне.

Однако на этом лайфхаки не заканчиваются. Утеплить машину поможет снег. Для этого понадобится саперная лопатка, так что спасатели советуют всегда возить ее с собой.

С помощью саперной лопатки набрасывай снег вокруг машины так, чтобы он дошел до уровня дворового порога. Так ты не дашь холоду проникнуть через дно машины.

Пора согреться самому(-ой)

Зажги свечи или разведи костер

После того как твоя машина сможет удерживать тепло, стоит позаботиться о себе. Согреть воздух в самом салоне помогут свечи. Если зажечь сразу несколько свеч, то воздух согреется быстрее.

Однако следует помнить, что свечи забирают кислород, поэтому в авто с заклеенными щелями долгое горение свеч опасно. Также не забывай о правилах пожарной безопасности и не допускай, чтобы свеча упала.

Если же свечи нет или ты переживаешь из-за безопасности, разведи костер неподалеку от машины.

Такой вариант даже безопаснее, надежнее и практичнее, ведь с помощью костра можно высушить вещи и обувь в случае необходимости. Развести его можно из кусков древесины или хвороста.

Оденься

После того как ты немного нагрел(-а) салон или согрелся(-лась) у костра, важно удержать тепло с помощью одежды.

В этом помогут: дополнительная одежда, пледы, одеяла, термоодеяла и т.д. Пригодится может даже обычная фольга.

Следи, чтобы в тепле была голова и ноги. Фольгу можешь положить под стельки, чтобы тепло не выходило из подошвы наружу.

Двигайся

Чем быстрее кровь двигается сосудами, тем нам теплее. Поэтому не стоит просто сидеть в машине слишком долго, ведь нельзя допустить, чтобы конечности начали неметь.

Когда ты сидишь в машине, постоянно растирай ноги и руки. Время от времени выходи на улицу, чтобы прогуляться и сделать зарядку: попрыгать, присесть, побегать и т.д.

Выпей горячего

Опытные водители знают, что в дальний путь стоит захватить термос с горячим чаем или компотом. Кофе пить не рекомендуется, ведь он сужает сосуды и замедляет кровообращение, так что вряд ли поможет согреться.

А вот алкоголь в такой ситуации пить категорически запрещено. Известно, что он не обладает никакими согревающими функциями, но может навредить.

Ты можешь не почувствовать, что тебе холодно, и отморозить конечности. Также под действием алкоголя можно уснуть или потерять контроль над ситуацией, что может привести к роковым последствиям.

Дополнительные методы обогрева

Перечные пластыри

Следующая рекомендация от медиков. Они рекомендуют всегда возить с собой перечные пластыри.

Они обычно используются в медицинских целях, однако станут непременными помощниками в такой ситуации и помогут согреться на холоде. Поскольку они большие, то лучше их клеить на грудь или спину.

Термохимическая грелка

Принцип действия термохимической грелки прост — достаточно потрясти ее, чтобы она начала производить тепло и держала его в течение нескольких часов. Ее можно положить в карман, обувь или перчатки.

С помощью этих простых методов можно избежать неприятных последствий для своей жизни и здоровья.

Стекло пропускает тепло не только из салона авто, но и из твоего дома. С перебоями света и водоснабжения важно не допускать таких потерь. Мы рассказали, как и чем утеплить окна дома, чтобы не замерзнуть.

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