Авто заглохло зимой на безлюдной дороге? Как спастись от переохлаждения: инструкция

Кому, как ни водителям, знать, сколько непредсказуемых ситуаций может случиться в путешествии на дальние дистанции.
Например, машина может внезапно сломаться и остановиться в безлюдном городе, где нет людей, так что помощи придется ждать часами.
А зимой — это тот еще квест. Надо ведь придумать, как согреться, чтобы не получить переохлаждение и обморожение конечностей.
Между прочим, холод способен убить человека всего за несколько часов, потому знать, как действовать в такой ситуации — это жизненная необходимость.
Благодаря продуманным советам специалистов роковых последствий для жизни и здоровья можно избежать. Такими советами поделился спикер патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский.
Прежде всего, нельзя паниковать, ведь паника — это враг быстрой реакции. Вместо этого следует сразу позвонить спасателям и прислать свои геоданные родным, близким и знакомым, пока есть заряд на телефоне и мобильная связь.
Чтобы помощь смогла доехать и найти тебя, понадобится время. Чтобы не мерзнуть, пока ожидаешь, начни утеплять свою машину.
Известно, что наибольшая теплопотеря происходит через стекло и двери, поэтому следует использовать любые подручные материалы, чтобы задержать тепло в салоне.
Эрнест Завадский советует использовать любую бумагу, которая найдется в салоне, и скотч. Для теплоизоляции подойдет даже туалетная бумага или старые газеты.
Приложи бумагу ко всем щелям и заклей скотчем, а закрыть щели в дверях можно даже без клейкой ленты, просто защеми бумагу. Так ты сохранишь тепло в салоне.
Приложи бумагу ко всем щелям и заклей скотчем, а закрыть щели в дверях можно даже без клейкой ленты, просто защеми бумагу. Так ты сохранишь тепло в салоне.
Однако на этом лайфхаки не заканчиваются. Утеплить машину поможет снег. Для этого понадобится саперная лопатка, так что спасатели советуют всегда возить ее с собой.
С помощью саперной лопатки набрасывай снег вокруг машины так, чтобы он дошел до уровня дворового порога. Так ты не дашь холоду проникнуть через дно машины.
После того как твоя машина сможет удерживать тепло, стоит позаботиться о себе. Согреть воздух в самом салоне помогут свечи. Если зажечь сразу несколько свеч, то воздух согреется быстрее.
Однако следует помнить, что свечи забирают кислород, поэтому в авто с заклеенными щелями долгое горение свеч опасно. Также не забывай о правилах пожарной безопасности и не допускай, чтобы свеча упала.
Если же свечи нет или ты переживаешь из-за безопасности, разведи костер неподалеку от машины.
Если же свечи нет или ты переживаешь из-за безопасности, разведи костер неподалеку от машины.
Такой вариант даже безопаснее, надежнее и практичнее, ведь с помощью костра можно высушить вещи и обувь в случае необходимости. Развести его можно из кусков древесины или хвороста.
После того как ты немного нагрел(-а) салон или согрелся(-лась) у костра, важно удержать тепло с помощью одежды.
В этом помогут: дополнительная одежда, пледы, одеяла, термоодеяла и т.д. Пригодится может даже обычная фольга.
В этом помогут: дополнительная одежда, пледы, одеяла, термоодеяла и т.д. Пригодится может даже обычная фольга.
Следи, чтобы в тепле была голова и ноги. Фольгу можешь положить под стельки, чтобы тепло не выходило из подошвы наружу.
Чем быстрее кровь двигается сосудами, тем нам теплее. Поэтому не стоит просто сидеть в машине слишком долго, ведь нельзя допустить, чтобы конечности начали неметь.
Когда ты сидишь в машине, постоянно растирай ноги и руки. Время от времени выходи на улицу, чтобы прогуляться и сделать зарядку: попрыгать, присесть, побегать и т.д.
Опытные водители знают, что в дальний путь стоит захватить термос с горячим чаем или компотом. Кофе пить не рекомендуется, ведь он сужает сосуды и замедляет кровообращение, так что вряд ли поможет согреться.
А вот алкоголь в такой ситуации пить категорически запрещено. Известно, что он не обладает никакими согревающими функциями, но может навредить.
А вот алкоголь в такой ситуации пить категорически запрещено. Известно, что он не обладает никакими согревающими функциями, но может навредить.
Ты можешь не почувствовать, что тебе холодно, и отморозить конечности. Также под действием алкоголя можно уснуть или потерять контроль над ситуацией, что может привести к роковым последствиям.
Следующая рекомендация от медиков. Они рекомендуют всегда возить с собой перечные пластыри.
Они обычно используются в медицинских целях, однако станут непременными помощниками в такой ситуации и помогут согреться на холоде. Поскольку они большие, то лучше их клеить на грудь или спину.
Принцип действия термохимической грелки прост — достаточно потрясти ее, чтобы она начала производить тепло и держала его в течение нескольких часов. Ее можно положить в карман, обувь или перчатки.
С помощью этих простых методов можно избежать неприятных последствий для своей жизни и здоровья.
Стекло пропускает тепло не только из салона авто, но и из твоего дома. С перебоями света и водоснабжения важно не допускать таких потерь. Мы рассказали, как и чем утеплить окна дома, чтобы не замерзнуть.
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