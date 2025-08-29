Для тебя Экономия

Долг более 100 млрд: украинцы не доплачивают за коммуналку

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 августа 2025, 19:00
Долги украинцев за коммуналку
Долги за коммуналку Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь