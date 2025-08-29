Долг более 100 млрд: украинцы не доплачивают за коммуналку

Государственная служба статистики Украины поделилась данными по долгам украинцев за коммунальные услуги. Это произошло впервые с начала полномасштабной войны. Сколько долгов украинцы имеют за коммуналку и будут ли какие-то списания — рассказываем в материале.

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 миллиардов

По данным Госстата, основная часть долгов у украинцев была до начала полномасштабного вторжения — в 2021 году сумма долга за коммуналку была на уровне 81,3 млрд гривен.

За 3,5 года полномасштабной войны накопилось еще более 20 миллиардов. По состоянию на второй квартал 2025 года граждане задолжали государству 106,6 млрд гривен. Учитывая существенный рост цен на коммунальные услуги, это небольшое повышение долга. Так что украинцы довольно добросовестно платят за потребленное.

Самый большой долг у украинцев за отопление и горячую воду — 35,2 млрд гривен. За газ должны выплатить еще 32,3 млрд. За электроэнергию недоплатили украинцы 17,1 млрд. гривен.

Также существенные долги и за холодную воду — на уровне 10,2 млрд гривен. За управление многоквартирным домом недоплачено еще 8,8 млрд гривен. Самые маленькие долги за вывоз мусора — 3,1 млрд гривен.

Читать по теме Украинцы получат средства для оплаты света: кого касается новое решение Государство поможет оплатить счета за свет отдельным категориям украинцев.

За второй квартал 2025 года из начисленных 64,3 млрд гривен за коммунальные услуги украинцы оплатили 51,5 млрд грн.

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление. На холодную воду и электроэнергию цены не фиксировали, поэтому их могут свободно повышать даже во время войны. После окончания полномасштабной войны украинцев, скорее всего, ожидает повышение цен на коммуналку.

Повышения собираются проводить до уровня рыночных цен. Об этом отмечал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Такое требование выдвинул и Международный валютный фонд.

Льготы на оплату коммунальных услуг имеют сотни тысяч украинцев — в первую очередь военные. Мы рассказывали, какие скидки на коммуналку для УБД.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!