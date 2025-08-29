Борг у понад 100 млрд: українці не доплачують за комуналку

Державна служба статистики України поділилася даними щодо боргів українців за комунальні послуги. Це сталося вперше з початку повномасштабної війни. Скільки боргів мають українці за комуналку і чи будуть якісь списання — розповідаємо в матеріалі.

Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів

За даними Держстату, основну частину боргів українці мали до початку повномасштабного вторгнення — у 2021 році сума боргу за комуналку була на рівні 81,3 млрд гривень.

За 3,5 роки повномасштабної війни накопичилося ще понад 20 мільярдів боргу. Станом на другий квартал 2025 року, громадяни заборгували державі 106,6 млрд гривень. Враховуючи суттєве зростання цін на комунальні послуги, це невелике підвищення боргу. Тож українці доволі сумлінно сплачують за спожите.

Найбільший борг в українців за опалення і гарячу воду — 35,2 млрд гривень. За газ повинні виплатити ще 32,3 млрд. За електроенергію недоплатили українці 17,1 млрд гривень.

Також суттєві борги і за холодну воду — на рівні 10,2 млрд гривень. За управління багатоквартирним будинком недоплачено ще 8,8 млрд гривень. Найменші борги за вивіз сміття — 3,1 млрд гривень.

Читати на тему Українці отримають кошти на оплату світла: кого стосується нове рішення Держава допоможе оплатити рахунки за світло окремим категоріям українців.

За другий квартал 2025 року з нарахованих 64,3 млрд гривень за комунальні послуги українці сплатили 51,5 млрд.

Нині в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення. На холодну воду та електроенергію ціни не фіксували, тож їх можуть вільно підвищувати навіть під час війни. Після закінчення повномасштабної війни на українців, найімовірніше чекає підвищення цін на комуналку.

Підвищення збираються проводити до рівня ринкових цін. Про це зазначав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Таку вимогу висунув і Міжнародний валютний фонд.

Пільги на оплату комунальних послуг мають сотні тисяч українців — надто військові. Ми розповідали, які знижки на комуналку для УБД.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!