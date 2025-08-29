Для тебе Економія

Борг у понад 100 млрд: українці не доплачують за комуналку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Серпня 2025, 19:00
Борги українців за комуналку
Борги за комуналку Фото Unsplash

