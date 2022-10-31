Курс доллара: чего ожидать в следующие несколько месяцев и как уберечь свои деньги?

Одна из наиболее чувствительных к любым процессам валюта стала на днях падать в цене.

По данным Минфина, за прошлую неделю “зеленый” подешевел на 1,1 грн. Теперь его продают в среднем по 39,02 грн, а покупают по 38,8 грн. Кроме того, банковский курс фактически сравнялся с курсом на черном рынке: банки покупают доллар по 39 грн, продают по 39,75 грн.

В Национальном банке убеждены: это хороший показатель укрепления гривны, а экономика работает.

Кроме этого, в перспективе, убеждена замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, предпосылок для дальнейшей девальвации гривны нет. Следовательно, и курс “зеленого” до конца года существенно не изменится.

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Однако экономисты не решаются давать высокоточные прогнозы по курсу доллара в 2023-м, поскольку на его стоимость влияют немало факторов. Это, в частности, события на фронте, общая экономическая и политическая ситуация в стране, в том числе помощь от стран-партнеров.

Вместе с тем , по словам Екатерины Рожковой, именно благодаря иностранным дотациям сейчас удалось стабилизировать гривну на валютном рынке и выровнять ситуацию с наличным оборотом валюты.

Если ситуация будет благоприятной, то доллар не достигнет отметки 50 грн до конца 2023 года. И среднегодовая стоимость “зеленого” будет на уровне 42,2 грн/$.

Однако если положение в стране ухудшится, стоит готовиться к существенной инфляции, — предполагает председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Чтобы уберечь свои деньги от потенциальных колебаний обменного курса, Нацбанк предлагает украинцам новый инструмент — положить валюту на депозит не менее чем на шесть месяцев.

Таким образом, уверяет заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова, вы убережете свои сбережения. Если же курс доллара вырастет — еще и удастся выиграть на его скачке.

По условиям, вы можете приобрести у банка валюту до 100 тыс. грн по курсу Нацбанка. Положить эти средства на депозит, а впоследствии, по истечении срока, получить эти же деньги в гривнах по актуальному курсу на валютном рынке. Следовательно, если вы приобретете $500 по курсу 36, 95 грн/$, то через полгода за эти же $500 получите на несколько тысяч больше. Конечно, при условии, что “зеленый” вырастет в цене.

Разумеется, вы могли бы хранить эти средства дома, а потом точно так же продать, когда вам это будет удобно. Впрочем, у этого депозита есть ряд преимуществ над привычной “заначкой”, говорит Екатерина Рожкова.

Кроме того, что это эффективный способ защиты ваших денег, валюту украинцы могут приобрести как наличным, так и безналичным способом по курсу Национального банка, а не черного рынка.

Также это поможет государству уменьшить давление на золотовалютные резервы и на наличный валютный рынок. И, как следствие, поможет предупредить значительную инфляцию в будущем.

Кроме того, этот инструмент будет побуждать банковские учреждения к поднятию ставок по гривневым депозитам. С начала октября Нацбанк продал более миллиарда долларов из золотовалютных резервов для стабилизационных процессов на наличном рынке.

Следовательно, сейчас украинская казна в безопасности. Министерство финансов совместно с Национальным банком сегодня делает все возможное, чтобы избежать экономического кризиса в будущем, к которому может привести война.

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