Курс долара: чого очікувати у наступні кілька місяців і як вберегти свої гроші?

Одна з найбільш чутливих до будь-яких процесів валюта днями почала падати у ціні.

За даними Мінфіну, за минулий тиждень “зелений” здешевшав на 1,1 грн. Тепер його продають в середньому за 39,02 грн, а купують за 38,8 грн. Крім того, банківський курс фактично зрівнявся з курсом на “чорному” ринку: банки купують долар за 39 грн, продають за 39,75 грн.

У Національному банку переконані: це хороший показник того, що гривня укріплюється, а економіка працює.

Окрім цього, у перспективі, переконана заступниця Голови Нацбанку Катерина Рожкова, передумов для подальшої девальвації гривні немає. Відтак і курс “зеленого” до кінця року суттєво не зміниться.

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Однак економісти не наважуються давати високоточні прогнози щодо курсу долара у 2023-му, оскільки на його вартість впливають чимало чинників. Це, зокрема, події на фронті, загальна економічна і політична ситуація в країні, зокрема й допомога від країн-партнерів.

До речі, за словами Катерини Рожкової, саме завдяки іноземним дотаціям зараз вдалося стабілізувати гривню на валютному ринку і вирівняти ситуацію з готівковим обігом валюти.

Якщо ситуація буде сприятливою, то долар не сягне позначки 50 грн до кінця 2023-го року і середньорічна вартість “зеленого” буде на рівні 42,2 грн/$.

Однак якщо становище в країні погіршиться, варто готуватися до суттєвої інфляції, — припускає голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Щоб уберегти свої гроші від потенційних коливань обмінного курсу, Нацбанк пропонує українцям новий інструмент — покласти валюту на депозит не менше ніж на шість місяців.

У такий спосіб, запевняє заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова, ви вбережете свої заощадження. Якщо ж курс долара зросте — ще й вдасться виграти на його стрибку.

За умовами, ви можете придбати у банку валюту до 100 тис. грн за курсом Нацбанку. Покласти ці кошти на депозит, а згодом, після завершенню терміну, отримати ці ж гроші у гривнях за актуальним курсом на валютному ринку. Відтак, якщо ви придбаєте $500 за курсом 36, 95 грн/$, то за півроку за ці ж $500 отримаєте на декілька тисяч більше. Звісно, за умови, що “зелений” зросте у ціні.

Авжеж, ви могли б зберігати ці кошти вдома, а згодом точно так само продати, коли вам це буде зручно. Втім, у цього депозиту є ряд переваг над звичною “заначкою”, певнить Катерина Рожкова.

Окрім того, що це ефективний спосіб захисту ваших грошей, валюту українці можуть придбати як готівковим, так і безготівковим способом за курсом Національного банку, а не чорного ринку.

Також це неабияк допоможе державі зменшити тиск на золотовалютні резерви і на готівковий валютний ринок. І, як наслідок, допоможе запобігти значній інфляції у майбутньому.

Крім того, цей інструмент спонукатиме банківські установи підвищувати ставки за гривневими депозитами. З початку жовтня Нацбанк продав більше як мільярд доларів із золотовалютних резервів задля стабілізаційних процесів на готівковому ринку.

Відтак, наразі українська скарбниця у безпеці. Міністерство фінансів спільно з Національним банком сьогодні роблять усе можливе, щоб уникнути економічної кризи у майбутньому, до якої може призвести війна.

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