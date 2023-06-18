Прожить на зарплату и еще отложить? Собственный опыт, как планировать бюджет в условиях войны

Во время войны планирование становится сложным, ведь никогда не знаешь, что будет завтра или даже сегодня. А планирование финансов усложнилось не меньше, ведь многие потеряли источники дохода, а у кого-то они существенно уменьшились.

Но наши потребности, обязательные расходы и коммунальные платежи, к сожалению, не уменьшаются. Поэтому, чтобы не остаться с пустыми карманами через два дня после зарплаты, мы расскажем, как экономить средства и копить на свои желания.

Редактор Вікна-новини рассказывает из собственного опыта о правилах контроля средств, накоплений и анализа финансов.

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Как экономить деньги и копить на свои желания: собственный опыт

Мини-дисклеймер: сначала хочу отметить, что я — не финансовый эксперт, а делюсь только собственным опытом контроля расходов. За полгода анализа и распределения зарплаты на необходимые и возможные затраты мне удалось наладить эту систему и снизить импульсивные и неоправданные покупки.

Для того чтобы наладить расходы и сбережения, подойдет любой доход, неважно, студент(-ка) на подработке, получаешь минимальную, среднюю или высокую зарплату. Это полезная привычка, которая позволяет понять, на что идут деньги, сколько, она помогает избавиться от долгов, накопить на что-то желаемое и стать финансово грамотным(-ой).

Возможно, эти советы станут полезными для тебя и помогут эффективно планировать бюджет и накопить на маленькие или большие мечты даже во время войны.

Анализ финансов

Первое, с чего я начала — выписала свой доход. Для этого можно использовать блокнот, различные приложения или заметки в телефоне. Я выбрала последний вариант, ведь он самый быстрый и всегда под рукой.

Выпиши в начале листа свою заработную плату. Если у тебя есть дополнительные источники дохода — добавь их. Вся сумма должна быть записана сверху, чтобы тебе было удобно видеть, какая она и добавлять расходы ниже.

На каждый месяц можно создать отдельную вкладку или страницу, чтобы анализировать средства за более длительный период. Это удобно, ведь ты будешь видеть, меняется ли твой доход, и если да — то в какую сторону.

Обязательные расходы

Далее пропиши свои обязательные расходы — коммунальные платежи или оплата аренды, продукты, проездной или бензин, донаты на помощь ВСУ и волонтерам, оплата услуг, обязательные взносы, расходы на ребенка, домашнего любимца, врачей и так далее. У каждого этот список отличается, поэтому дополни его своими ежемесячными расходами.

Кстати, полезно будет пересмотреть подписки. Часто с карты снимаются средства за услуги, которыми мы не пользуемся — например, подписка на фильмы, облачное хранилище или что-то другое.

Прописывание обязательных расходов и их суммы поможет увидеть, сколько свободных средств у тебя остается на свои нужды, сбережения и так далее.

После каждого расхода — на кофе, продукты или что-нибудь другое — записывай его в записную книжку. Удобно, если ты разделишь их на категории: продукты, жилье, благотворительность и другие. Рядом с расходом вписывай дату.

Возможные расходы

Так я называю то, на что могут пойти какие-то средства за месяц. К примеру, чей-то день рождения, обслуживание авто, незапланированные прогулки и развлечения, одежда или косметика, доставка еды. Это такие затраты, которые возникают внезапно, а обойти их нельзя или сложно.

Если у тебя часто не хватает средств на “внезапные” нужды, их также стоит прописать в заметках, а еще вероятную сумму, которая у тебя чаще всего идет на них. Это поможет не занимать, а также планировать бюджет так, чтобы хватало на базовое и дополнительное.

Процент прибыли — на сбережения

После выписывания обязательных и возможных расходов процент “свободных” денег отложи на свои желания. Иногда кажется, что не остается ничего, но если действительно расписать зарплату по схеме выше, тебе удастся отложить.

Даже если эта сумма совсем крохотная, все равно откладывай. Через некоторое время у тебя появится финансовая подушка или средства на воплощение мечты. Ведь маленький шаг лучше, чем топтание на месте.

Деньги на месяц или “свободные” средства

После всего вышеперечисленного, так называемые “свободные” средства — это то, что остается у тебя после оплаты обязательного и откладывания. Этими деньгами проще распоряжаться, ты ведь понимаешь, сколько и на какой период времени у тебя есть.

Распоряжаться твоими денежными средствами я не в праве, но думаю, что ты найдешь им применение. Например, одежда по сезону, косметика, уход за собой, осмотр у врачей, досуг, маленькие радости, что-то полезное домой, новое хобби и так далее.

Из-за войны многие люди стали бояться тратить средства на себя, не забывай донатить на нужды наших защитников, а еще — донать себе. Иногда чашка кофе, цветы или что-нибудь сладкое могут спасти тебя из эмоциональной ямы.

Анализ расходов в конце месяца

В конце каждого месяца или на день следующей зарплаты проанализируй все расходы. Посчитай, сколько из них были оправданными, а сколько — нет (не учитывай то, что подарило тебе эмоциональное удовольствие). Подчеркни или выдели неоправданное жирным шрифтом.

Посмотри, удалось ли тебе что-то отложить, сэкономить или приобрести то, что давно хотелось. Если нет — на следующий месяц запиши в цели больше сэкономить и ограничь расходы на те категории, которые оказались ненужными.

Такой способ поможет тебе лучше распределять бюджет, видеть свою прибыль и расходы. А еще — это стимул развиваться и не останавливаться на достигнутом. Попробуй хотя бы два месяца записывать все расходы — от хлеба до коммунальных платежей.

Контроль расходов помогает экономить, создать себе накопление или больше помогать тем, кто в этом нуждается.

Раньше мы рассказывали, как спланировать личный бюджет — правила легкой экономии.

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