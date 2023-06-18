Экономия
Эксклюзив

Прожить на зарплату и еще отложить? Собственный опыт, как планировать бюджет в условиях войны

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 июня 2023, 17:00
Як економити кошти та заощаджувати на свої бажання: власний досвід
Фото: Unsplash

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