Економія
Ексклюзив

Прожити на зарплату та ще й відкласти? Власний досвід, як планувати бюджет в умовах війни

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Червня 2023, 17:00
Як економити кошти та заощаджувати на свої бажання: власний досвід
Фото: Unsplash

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