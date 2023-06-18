Прожити на зарплату та ще й відкласти? Власний досвід, як планувати бюджет в умовах війни

Під час війни планування стає складним, адже ніколи не знаєш, що буде завтра чи навіть сьогодні. А планування фінансів ускладнилося не менше, адже багато людей втратили джерела доходу, а в когось вони суттєво зменшилися.

Але наші потреби, обов’язкові витрати та комунальні платежі, на жаль, не зникли. Тому щоб не залишитися з порожніми кишенями за два дні після зарплати, ми розповімо, як економити кошти та заощаджувати на свої бажання.

Редакторка Вікна-новини розповідає з власного досвіду про правила контролю коштів, накопичення та аналіз фінансів.

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Як економити кошти та заощаджувати на свої бажання: власний досвід

Міні-дисклеймер: спершу хочу зазначити, що я — не фінансова експертка, а ділюся лише власним досвідом контролю витрат. За півроку аналізу та розподілу зарплати на необхідні та можливі витрати мені вдалося налагодити цю систему та зменшити імпульсивні та невиправдані покупки.

Для того щоб налагодити витрати та заощадження, підійде будь-який дохід, неважливо, чи ти студент(-ка), що підробляє, отримуєш мінімальну, середню або високу зарплату. Це корисна звичка, яка дозволяє зрозуміти, на що йдуть гроші та скільки. Вона допомагає позбутися боргів, накопичити на щось бажане та стати фінансово грамотним(-ою).

Можливо, ці поради стануть корисними для тебе, допоможуть ефективніше планувати бюджет та накопичити на маленькі чи великі мрії навіть під час війни.

Аналіз фінансів

Перше, з чого я почала — виписала свій дохід. Для цього можна використовувати записник, різноманітні додатки або замітки в телефоні. Я вибрала останній варіант, адже він найшвидший та завжди під рукою.

Випиши на початку листа свою заробітну плату. Якщо в тебе є додаткові джерела доходу — додай їх. Уся сума має бути записана зверху, щоб тобі було зручно бачити, яка вона та додавати витрати нижче.

На кожен місяць можна створити окрему вкладку чи сторінку, щоб аналізувати кошти за довший період. Це зручно, адже ти бачитимеш, чи змінюється твій дохід, і якщо так — то в який бік.

Обов’язкові витрати

Далі пропиши свої обов’язкові витрати — комунальні платежі чи оплата оренди, продукти, громадський транспорт чи бензин, донати на допомогу ЗСУ та волонтерам, оплата послуг, обов’язкові внески, витрати на дитину, домашнього улюбленця, лікарів тощо. У кожного цей список відрізняється, тому доповни його своїми витратами, на які йдуть кошти щомісяця.

До речі, корисно буде переглянути передплати. Часто з картки знімаються кошти за послуги, якими ми не користуємося — наприклад, передплата за фільми, хмарне сховище чи щось інше.

Прописування обов’язкових витрат та їхньої суми допоможе побачити, скільки “вільних” коштів у тебе залишається на свої потреби, заощадження тощо.

Після кожної витрати — на каву, продукти чи щось інше — занотовуй її в записник. Зручно, якщо ти розділиш їх на категорії: продукти, житло, благодійність та інші. Поруч з витратою вписуй дату.

Можливі витрати

Так я називаю те, на що потенційно можуть піти якісь кошти за місяць. Наприклад, чийсь день народження, обслуговування авто, незаплановані прогулянки та розваги, одяг чи косметика, доставка їжі. Це такі витрати, які з’являються раптово, а оминути їх не можна чи складно.

Якщо в тебе часто не вистачає коштів на “раптові” потреби, їх також варто прописати в замітках, а ще ймовірну суму, яка в тебе найчастіше на це йде. Це допоможе не позичати, а також розплановувати бюджет так, щоб вистачало на базове та додаткове.

Відсоток прибутку — на заощадження

Після виписування обов’язкових та можливих витрат, відсоток “вільних” грошей відклади на свої бажання. Інколи здається, що не залишається нічого, але якщо дійсно розписати зарплату за схемкою вище, тобі вдасться відкласти.

Навіть якщо ця сума зовсім крихітна, все одно відкладай. За певний час у тебе з’явиться фінансова подушка або кошти на втілення мрії. Адже маленький крок кращий, ніж тупцяння на місці.

Гроші на місяць або “вільні” кошти

Після всього вищезазначеного так звані “вільні” кошти — це те, що залишається в тебе після оплати обов’язкового та відкладання. Цими грошима простіше розпоряджатися, адже ти розумієш, скільки та на який період часу в тебе є.

Розпоряджатися твоїми коштами я не в праві, але думаю, що ти знайдеш їм застосування. Наприклад, одяг за сезоном, косметика, догляд за собою, огляд у лікарів, дозвілля, маленькі радощі, щось корисне для дому, нове хобі тощо.

Через війну багато людей почали боятися витрачати кошти на себе, не забувай донатити на потреби наших захисників, а ще — донать собі. Іноді чашка кави, квіти чи щось солодке можуть врятувати тебе з емоційної ями.

Аналіз витрат у кінці місяця

У кінця кожного місяця або на день наступної зарплати проаналізуй усі витрати. Порахуй, скільки з них були виправданими, а скільки — ні (не враховуй те, що подарувало тобі емоційне задоволення). Підкресли чи виділи невиправдане жирним шрифтом.

Також подивися, чи вдалося тобі щось відкласти, заощадити чи придбати те, що давно хотілося. Якщо ні — на наступний місяць запиши в цілі більше зекономити та обмеж витрати на ті категорії, які виявилися непотрібними.

Такий спосіб допоможе тобі краще розподіляти бюджет, бачити свій прибуток та витрати. А ще — це стимул розвиватися та не зупинятися на досягнутому. Спробуй хоча б два місяці записувати всі витрати — від хліба до комунальних платежів.

Контроль витрат допомагає заощаджувати, створити собі накопичення чи більше допомагати тим, хто цього потребує.

Раніше ми розповідали, як спланувати особистий бюджет — правила легкої економії.

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