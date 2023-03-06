Оформление малообеспеченности в Украине: кто может рассчитывать и как это сделать

В Украине действуют услуги государственной помощи для семей, которые по тем или иным причинам не имеют финансовой возможности обеспечить своих членов семьи. Такие социальные выплаты получают те, кто имеет среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.
Как оформить малообеспеченность в Украине — читай в материале.
По закону Украины, социальную помощь от государства могут получить те семьи, которые имеют среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для этой семьи.
Такая семья может обратиться к управлению труда и социальной защиты населения и оформить малообеспеченность для дальнейших социальных выплат.
Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
Следует обратить внимание, что размер прожиточного минимума зависит от состава семьи и количества лиц, поэтому для каждой семьи сумма выплат будет разной.
Известно, что согласно постановлению Кабмина №1320, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается для всех граждан, кроме тех, кто проживает на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.
То есть, те семьи, которые получали такие выплаты до 2023 года, должны вновь написать заявление на соответствующие выплаты по малообеспеченности.
Для этого следует обратиться к представителям общин или в ЦНАП с пакетом документов и подать соответствующее заявление.
Для этого следует обратиться к представителям общин или в ЦНАП с пакетом документов и подать соответствующее заявление.
Тогда выплаты будут начисляться в течение всего военного положения и месяц после его завершения.
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Оформить малообеспеченность можно совершенно бесплатно. Для этого следует с пакетом документов обратиться в ЦНАП. Необходимые документы:
Все эти документы необходимо выслать по почте или электронной почте, вместе с заявой об оформлении малообеспеченности и получении выплат, в местный ЦНАП или орган соцзащиты.
Срок предоставления помощи — десять календарных дней. После обработки присланных документов и заявления тебе сообщат о результатах.
Срок предоставления помощи — десять календарных дней. После обработки присланных документов и заявления тебе сообщат о результатах.
Также на помощь могут рассчитывать многодетные семьи: какие выплаты предоставляет государство и международные организации в 2023 году — читай в материале.
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