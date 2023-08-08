Нужно всего несколько шагов! Как получить компенсацию за утраченный урожай из-за подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС принесла немало беды украинцам, в том числе проживающим на территории Херсонской и Николаевской областей. Многие потеряли дома, работу и собственный урожай.

Поэтому Кабинет Министров Украины принял Постановление №807 Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва РФ плотины Каховской ГЭС за потерянный урожай. Документ разработан Министерством аграрной политики и продовольствия.

Кто может получить помощь

Право получить помощь имеют физические лица, владеющие земельным участком на территории Николаевской и Херсонской областей для того, чтобы вести там личное хозяйство или индивидуальное садоводство, или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

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Какая сумма компенсации за потерянный урожай

За одну сотку земельного участка, на котором был потерян урожай овощей, можно получить 3318 гривен помощи.

Если лицо имело землю на территории Николаевской области, то компенсировать потери ему могут не более чем за 20 соток. Если в Херсонской — не более 30 соток.

Какие документы нужны для получения компенсации

Прежде всего, необходимо подтвердить право собственности на земельный участок. Для этого требуется государственный акт на право частной собственности на землю. Также можно предоставить государственный акт на право собственности на земельный участок, если отсутствуют сведения о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Представить копии этого документа нужно вместе с заявлением в бумажной или электронной форме до 1 сентября 2023 года.

Какой порядок рассмотрения и предоставления компенсаций

Специально сформированная комиссия в течение десяти рабочих дней будет рассматривать все обращения по очереди их получения и обследовать земельные участки.

После этого она составит соответствующий акт и на его основании определит сумму компенсации каждому человеку, стремящемуся получить помощь. Далее комиссия передаст данные областным военным администрациям, которые и примут до 1 октября 2023 решение о начислении помощи. Соответствующие структурные подразделения обеспечат направление помощи получателям на банковские счета.

Также мы рассказывали, как изменится сельское хозяйство после подрыва Каховской ГЭС.

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