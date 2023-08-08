Экономия

Нужно всего несколько шагов! Как получить компенсацию за утраченный урожай из-за подрыва Каховской ГЭС

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 августа 2023, 08:00
компенсація за втрачений врожай
Фото: Unsplash

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