Потрібно лише кілька кроків! Як отримати компенсацію за втрачений врожай через підрив Каховської ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС приніс чимало біди українцям, зокрема тим, хто проживає на території Херсонської та Миколаївської областей. Багато людей втратили домівки, роботу та власний врожай.

Тому Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 807 Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ греблі Каховської ГЕС за втрачений врожай. Документ розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Хто може отримати допомогу

Право отримати допомогу мають фізичні особи, які володіють земельною ділянкою на території Миколаївської та Херсонської областей для того, щоб вести там особисте господарство чи індивідуальне садівництво, або ж для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

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Яка сума компенсації за втрачений врожай

За одну сотку земельної ділянки, на якій було втрачено врожай овочів, можна отримати 3318 гривень допомоги.

Якщо особа мала землю на території Миколаївської області, то компенсувати втрати їй можуть не більше ніж за 20 соток. Якщо у Херсонській — то не більше 30 соток.

Які документи потрібні для отримання компенсації

Насамперед необхідно підтвердити право власності на земельну ділянку. Для цього потрібен державний акт на право приватної власності на землю. Також можна надати державний акт на право власності на земельну ділянку, якщо відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Подати копії цього документа потрібно разом із заявою у паперовій чи електронній формі до 1 вересня 2023 року.

Який порядок розглядання та надання компенсацій

Спеціально сформована комісія протягом десяти робочих днів буде розглядати усі звернення по черзі їх отримання та здійснювати обстеження земельних ділянок.

Після цього вона складе відповідний акт та на його підставі визначить суму компенсації кожній людині, яка прагне отримати допомогу. Далі комісія передасть дані обласним військовим адміністраціям, які й ухвалять до 1 жовтня 2023 року рішення про нарахування допомоги. Відповідні структурні підрозділи забезпечать спрямування допомоги отримувачам на банківські рахунки.

Також раніше ми розповідали, як зміниться сільське господарство після підриву Каховської ГЕС.

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