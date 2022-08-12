Врожай опинився в заручниках росіян? Українські аграрії працюють попри обстріли та погрози

Мелітопольська черешня, херсонські кавуни й помідори, а ще мільйони тонн зерна і, звісно, території з успішними підприємствами.

Зухвала окупація Росією української землі зробила заручниками наших аграріїв, які роками плекали свої господарства та розвивали їх.

Війна поставила їх перед вибором: або залишити все нажите і виїхати, або працювати під тиском агресора.

Новий урожай окуповані аграрії засівати не зможуть. Не буде ні грошей, ні добрив, ні справної техніки. На Херсонщині ще в червні, за даними уряду, зупинилась більшість агропідприємств.

Релокація неможлива, не те що підприємства, людей не випускають.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, до яких цін готуватися українцям.