Україна

Врожай опинився в заручниках росіян? Українські аграрії працюють попри обстріли та погрози

Оксана Михайлова 12 Серпня 2022, 07:00

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