Урожай оказался в заложниках россиян? Украинские аграрии работают, несмотря на обстрелы и угрозы

Мелитопольская черешня, херсонские арбузы и помидоры, а еще миллионы тонн зерна и, конечно, территории с успешными предприятиями.

Оккупация Россией украинской земли сделала заложниками наших аграриев, которые годами лелеяли свои хозяйства и развивали их.

Война поставила их перед выбором: либо бросить все нажитое и уехать, либо работать под давлением агрессора.

Новый урожай оккупированные аграрии засевать не смогут. Не будет ни денег, ни удобрений, ни исправной техники. В Херсонской области еще в июне, по данным правительства, остановилось большинство агропредприятий.

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Релокация невозможна, не только предприятия, но и людей.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, к каким ценам готовиться украинцам.