Ажиотажа и пустых полок не будет? Какие продукты могут подорожать зимой и весной

Сезонность влияет на рост или снижение цен на продукты. Чаще всего цены повышаются из-за роста спроса и уменьшения предложения. Зимой традиционно дорожают куриные яйца, крупы, фрукты и овощи. Читай, какие продукты подорожают зимой и почему.

Какие продукты подорожают зимой и почему — объяснение

Издание LIGA.net рассказало, что зимой могут быть проблемы с рисом. А вот стоимость некоторых продуктов уже на этой неделе может снизиться — лука, моркови, капусты. Это связано с большими урожаями, а также с непродолжительностью хранения некоторых сортов.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. До нового года на прилавках появятся импортные овощи и фрукты. Прошлогодние цены на лук удивляли украинцев, стоимость колебалась от 32 до 70 грн за кг. Сейчас лук можно купить по 15 грн.

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Но цена на лук возрастет. Весной следующего года она может достичь 40 грн. Из фруктов могут значительно подорожать яблоки, ведь в Европе сокращается их выращивание. Пик цен следует ожидать весной.

В Украине в этом году тоже небольшой урожай яблок. Это стабильно поддерживает высокую цену на внешних рынках, что в определенной степени стимулирует их экспорт, — говорит Гопка.

Цена на яйца с наступлением осени увеличилась почти вдвое. В прошлом году ситуацию с разрушением россиянами птицефабрик обещали исправить, поэтому первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий даже прогнозировал снижение цены.

Несмотря на это, Украина еще не достигла объёмов производства яиц даже на 2021 год. Если мы продолжим экспорт в Европу, цены будут на уровне прошлогодних — по 70 грн за десяток или даже больше.

Крупы в этом году подешевели. Количество произведенного хватит для украинцев. Однако если гречка подешевела, рис может вырасти в цене. Рис выращивали в Одесской области, количество посева было меньше. Значительная часть этого продукта — импортная.

На цену повлияют и климатические проблемы, снизившие производство. Поэтому ближе к середине зимы следует ожидать подорожания риса.

В ближайший месяц цены на мясо не изменятся. Рост цен может произойти из-за затрат на электроэнергию, максимум до 5% от нынешней стоимости.

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