Ажіотажу та порожніх полиць не буде? Які продукти можуть здорожчати взимку та навесні

Сезонність впливає на ріст чи зниження цін на продукти. Найчастіше ціни підвищуються через зростання попиту та зменшення пропозиції. Узимку традиційно дорожчають курячі яйця, крупи, фрукти та овочі. Читай, які продукти здорожчають взимку та чому.

Які продукти здорожчають узимку та чому — пояснення

Видання LIGA.net розповіло, що взимку можуть бути проблеми з рисом. А от вартість деяких продуктів уже цього тижня може зменшитися — цибулі, моркви, капусти. Це пов’язано з великими урожаями, а також нетривалістю зберігання деяких сортів.

Про це розповів Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. До нового року на прилавках з’являться й імпортні овочі та фрукти. Минулорічні ціни на цибулю дивували українців, вартість коливалася від 32 до 70 грн за кг. Зараз цибулю можна придбати по 15 грн.

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Але ціна на цибулю зросте. Навесні наступного року вона може сягнути 40 грн. З фруктів можуть значно подорожчати яблука, адже в Європі зменшується їх вирощування. Пік цін слід чекати також навесні.

В Україні цьогоріч також невеликий урожай яблук. Це стабільно підтримує високу ціну на зовнішніх ринках, що певною мірою стимулює їх експорт, — каже Гопка.

Ціна на яйця з настанням осені збільшилася майже вдвічі. Минулорічну ситуацію з руйнуванням росіянами птахофабрик обіцяли виправити, тому перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький навіть обіцяв зниження ціни.

Попри це, Україна ще не досягла обсягів виробництва яєць навіть 2021 року. Якщо ми продовжимо експорт у Європу, ціни будуть на рівні минулорічних — по 70 грн за десяток або навіть більше.

Крупи цього року здешевшали. Кількості виробленого вистачить для українців. Проте якщо гречка здешевшала, рис може зрости в ціні. Рис вирощували в Одеській області, кількість посіву була меншою. Значна частка цього продукту — імпортна.

На ціну вплинуть і кліматичні проблеми, що зменшили виробництво. Тому ближче до середини зими варто очікувати здорожчання рису.

У найближчий місяць ціни на м’ясо не зміняться. Зростання ціни може статися через витрати на електроенергію, максимум до 5% від нинішньої вартості.

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