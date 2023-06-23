Растет, падает или стоит на месте? Какой курс доллара и евро в обменниках Украины сегодня

Всем нам интересно следить за курсом валют, ведь от этого зависит решение о наших покупках, сбережениях и планирование бюджета. Сейчас ситуация на рынке валют относительно стабильная, значительных скачков вверх или вниз нет. Мы расскажем о курсе валют в Украине в банках и обменниках.

Официальный курс валют в Украине 23 июня 2023

По данным сайта Минфин, 23 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 36,8000 грн;

продажа — 37,3000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

наличный, продажа — 37,25 грн;

наличные, покупка — 37,15 грн.

Средний курс евро к гривне:

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покупка — 40,3750 грн;

продажа — 40,9500 грн;

курс НБУ — 40, 1852 грн;

наличные, продажа — 41,00 грн;

наличный, покупка — 40,80 грн.

Средний курс злотого по отношению к гривне:

покупка — 8,8500 грн;

продажа — 9,1500 грн;

курс НБУ — 9,0827 грн;

наличные, продажа — 9,20 грн;

наличные, покупка — 9,05 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 46,000 грн;

продажа — 47,5000 грн;

курс НБУ — 46,7146 грн;

наличный, продажа — 47,50 грн;

наличные, покупка — 46,80 грн.

Курс доллара в банках сегодня

Курс валют в обменниках сегодня

Вырастет ли курс доллара

Разные эксперты уверяют, что курс доллара будет оставаться относительно стабильным, не будет резкого роста. Он даже останется таковым в случае обострения ситуации на фронте, ведь у нас есть финансовая помощь стран-партнеров. Так считает аналитик Алексей Козырев, он рассказал Минфину о курсе доллара.

— Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ослабление регулятора в части погашения нашими компаниями кредитов, привлеченных международными и государственными финансовыми организациями, не окажут негативного влияния на ситуацию на межбанке, — рассуждает эксперт.

Иногда бывает, что ты хочешь поменять в обменниках свои сбережения в валюте, а тебе отказывают. Ранее мы рассказывали, какие купюры долларов не принимают в Украине и почему.

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