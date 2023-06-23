Растет, падает или стоит на месте? Какой курс доллара и евро в обменниках Украины сегодня

Всем нам интересно следить за курсом валют, ведь от этого зависит решение о наших покупках, сбережениях и планирование бюджета. Сейчас ситуация на рынке валют относительно стабильная, значительных скачков вверх или вниз нет. Мы расскажем о курсе валют в Украине в банках и обменниках.
По данным сайта Минфин, 23 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс евро к гривне:
Средний курс злотого по отношению к гривне:
Средний курс английского фунта к гривне:
Разные эксперты уверяют, что курс доллара будет оставаться относительно стабильным, не будет резкого роста. Он даже останется таковым в случае обострения ситуации на фронте, ведь у нас есть финансовая помощь стран-партнеров. Так считает аналитик Алексей Козырев, он рассказал Минфину о курсе доллара.
— Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ослабление регулятора в части погашения нашими компаниями кредитов, привлеченных международными и государственными финансовыми организациями, не окажут негативного влияния на ситуацию на межбанке, — рассуждает эксперт.
Иногда бывает, что ты хочешь поменять в обменниках свои сбережения в валюте, а тебе отказывают. Ранее мы рассказывали, какие купюры долларов не принимают в Украине и почему.
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