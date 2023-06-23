Зростає, падає чи стоїть на місці? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні

Усім нам цікаво слідкувати за курсом валют, адже від цього залежить рішення про наші покупки, заощадження та планування бюджету. Зараз ситуація на ринку валют відносно стабільна, значних стрибків вгору чи вниз немає. Ми розповімо про курс валют в Україні у банках та обмінниках.

Офіційний курс валют в Україні 23 червня 2023

За даними сайту Мінфін, 23 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:

купівля — 36,8000 грн;

продаж — 37,3000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

готівковий, продаж — 37,25 грн;

готівка, купівля — 37,15 грн.

Середній курс євро до гривні:

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купівля — 40,3750 грн;

продаж — 40,9500 грн;

курс НБУ — 40, 1852 грн;

готівка, продаж — 41,00 грн;

готівковий, покупка — 40,80 грн.

Середній курс злотого до гривні:

купівля — 8,8500 грн;

продаж — 9,1500 грн;

курс НБУ — 9,0827 грн;

готівка, продаж — 9,20 грн;

готівка, купівля — 9,05 грн.

Середній курс англійського фунта до гривні:

купівля — 46,000 грн;

продаж — 47,5000 грн;

курс НБУ — 46,7146 грн;

готівковий, продаж — 47,50 грн;

готівка, купівля — 46,80 грн.

Курс долара в банках сьогодні



Курс валют в обмінниках сьогодні

Чи зросте курс долара

Експерти запевняють, що курс долара залишатиметься відносно стабільним та не матиме різкого зростання. Він навіть залишиться таким у разі загострення ситуації на фронті, адже у нас є фінансова допомога країн-партнерів. Так вважає аналітик Олексій Козирєв, він розповів для Мінфін про курс долара.

— Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і послаблення регулятора в частині погашення нашими компаніями кредитів, залучених міжнародними та державними фінансовими організаціями, не матимуть негативного впливу на ситуацію на міжбанку, — міркує експерт.

Інколи буває так, що ти хочеш поміняти в обмінниках свої заощадження у валюті, а тобі відмовляють. Раніше ми розповідали, які купюри доларів не приймають в Україні та чому.

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