Зростає, падає чи стоїть на місці? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні

Усім нам цікаво слідкувати за курсом валют, адже від цього залежить рішення про наші покупки, заощадження та планування бюджету. Зараз ситуація на ринку валют відносно стабільна, значних стрибків вгору чи вниз немає. Ми розповімо про курс валют в Україні у банках та обмінниках.
За даними сайту Мінфін, 23 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
Експерти запевняють, що курс долара залишатиметься відносно стабільним та не матиме різкого зростання. Він навіть залишиться таким у разі загострення ситуації на фронті, адже у нас є фінансова допомога країн-партнерів. Так вважає аналітик Олексій Козирєв, він розповів для Мінфін про курс долара.
— Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і послаблення регулятора в частині погашення нашими компаніями кредитів, залучених міжнародними та державними фінансовими організаціями, не матимуть негативного впливу на ситуацію на міжбанку, — міркує експерт.
Інколи буває так, що ти хочеш поміняти в обмінниках свої заощадження у валюті, а тобі відмовляють. Раніше ми розповідали, які купюри доларів не приймають в Україні та чому.
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