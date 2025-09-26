Можно ли работать и получать пенсию: что говорит законодательство

В современных реалиях многие пенсионеры продолжают работать, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Читай в материале, можно ли получать одновременно и пенсию, и зарплату, и какие исключения.

Можно ли получать зарплату и пенсию одновременно

Вопрос одновременного получения пенсии и зарплаты актуален, особенно с учетом инфляции, роста цен на коммунальные услуги и военного положения. Согласно действующему законодательству, ответ на этот вопрос преимущественно положительный, но с определенными нюансами и исключениями.

Согласно информации Новини Live закон предусматривает, что пенсия назначается и выплачивается вне зависимости от факта трудоустройства. Пенсионеры имеют полное право продолжать трудовую деятельность, даже на той же должности, и получать оба вида дохода — пенсию и зарплату.

Это касается большинства видов пенсий, включая возрастные, по инвалидности или потере кормильца.

Преимущества для трудоустроенных пенсионеров

Одним из плюсов сочетания пенсии и работы является автоматический перерасчет пенсионных выплат. Каждые два года ПФУ учитывает приобретенный дополнительный страховой стаж и зарплату после назначения пенсии. Это может привести к увеличению размера выплат.

К примеру, если пенсионер работал и платил взносы, его пенсия корректируется с учетом этих данных. Пересчет производится автоматически, без необходимости подавать заявление.

Но в то же время важно соблюдать определенные процедуры: пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. Это можно сделать лично в сервисном центре, через онлайн-кабинет на сайте ПФУ или с помощью Действия

Если информацию не предоставить в срок, ПФУ может выявить факт работы через реестры, и тогда возникнет переплата. Пенсионеру предложат вернуть чрезмерно начисленные средства добровольно. В случае отказа ПФУ удержит 20% от пенсии ежемесячно до полного погашения долга. Такие меры направлены на избегание ошибок в начислениях.

Кто не может получать зарплату и пенсию одновременно: исключения и ограничения

Однако повсюду есть собственные исключения: в случае, если ты хочешь получать зарплату и пенсию исключением является пенсия за выслугу лет. Если такое лицо устраивается на работу, дающую право на эту пенсию, выплата пенсии прекращается до освобождения от должности. Однако если должность не связана с выслугой лет, пенсию продолжают выплачивать.

Другие ограничения относятся к специальным категориям: государственным служащим, судьям, прокурорам, из-за чего они часто вынуждены выбирать — либо зарплата, либо пенсия.

Кроме того, работодатели не имеют права отказывать пенсионерам в трудоустройстве или увольнять их только по возрасту, хотя на практике дискриминация случается.

