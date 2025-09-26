Чи можна працювати і отримувати пенсію: що передбачає законодавство

У сучасних реаліях багато пенсіонерів продовжують працювати, щоб забезпечити собі гідний рівень життя. Читай у матеріалі, чи можна отримувати водночас і пенсію, і зарплату, і які є виключення.

Чи можна отримувати зарплату і пенсію одночасно

Питання поєднання пенсії та зарплати є актуальним, особливо з урахуванням інфляції, зростання цін на комунальні послуги та воєнного стану. Згідно з чинним законодавством, відповідь на це запитання переважно позитивна, але з певними нюансами та винятками.

Згідно з інформацією Новини Live закон передбачає, що пенсія призначається та виплачується незалежно від факту працевлаштування. Пенсіонери мають повне право продовжувати трудову діяльність, навіть на тій самій посаді, і отримувати обидва види доходу — пенсію та зарплату.

Це стосується більшості видів пенсій, включаючи вікові, за інвалідністю чи втратою годувальника.

Переваги для працевлаштованих пенсіонерів

Одним із плюсів поєднання пенсії та роботи є автоматичний перерахунок пенсійних виплат. Кожні два роки ПФУ враховує набутий додатковий страховий стаж та зарплату після призначення пенсії. Це може призвести до збільшення розміру виплат.

Наприклад, якщо пенсіонер працював і сплачував внески, його пенсія коригується з урахуванням цих даних. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати заяву.

Але водночас важливо дотримуватися певних процедур: пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про працевлаштування чи звільнення протягом 10 днів. Це можна зробити особисто в сервісному центрі, через онлайн-кабінет на сайті ПФУ або за допомогою Дії

Якщо інформацію не надати вчасно, ПФУ може виявити факт роботи через реєстри, і тоді виникне переплата. Пенсіонеру запропонують повернути надмірно нараховані кошти добровільно. У разі відмови ПФУ утримає 20% від пенсії щомісяця до повного погашення боргу. Такі заходи спрямовані на уникнення помилок у нарахуваннях.

Хто не може отримувати зарплату та пенсію водночас: винятки та обмеження

Однак всюди є власні винятки: у випадку, якщо ти хочеш водночас отримувати зарплату та пенсію винятком є пенсія за вислугу років. Якщо така особа влаштовується на роботу, яка дає право на цю пенсію, виплата пенсії припиняється до звільнення з посади. Однак, якщо посада не пов’язана з вислугою років, пенсію продовжують виплачувати.

Інші обмеження стосуються спеціальних категорій: державних службовців, суддів, прокурорів, через що вони часто змушені обирати — або зарплата, або пенсія.

Крім того, роботодавці не мають права відмовляти пенсіонерам у працевлаштуванні чи звільняти їх лише через вік, хоча на практиці дискримінація трапляється.

