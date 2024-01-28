Нобелевские портфели: как инвестировать, чтобы деньги работали на тебя

Все чаще люди задумываются над пассивным доходом. Такой способ будет точно забирать меньше энергии и ресурсов, одна часто инвестиции несут с собой более высокие риски и ответственность.

В то же время, именно инвестиции могут принести качественное улучшение жизни, а в современном мире ценится, когда деньги работают на тебя, а не наоборот.

Но как выбрать вариант для инвестиций? С чего начать и главное — как не прогореть? 24 Канал рассказал о разумном сервисе, позволяющем повысить свою прибыль без риска, поэтому мы также делимся формулой улучшения финансовой составляющей жизни.

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Как инвестировать по формуле нобелевских портфелей

Нобелевские портфели — это сервис, разработанный на базе работ нобелевского лауреата по экономике Гарри Марковица. По сути, сам американский экономист называл это теорией Модель портфеля, за свою теорию он стал лауреатом Нобелевской премии.

Суть довольно проста: Гарри Маркович считал, что повысить финансовые поступления можно, вкладывая деньги в несколько разных активов.

То есть — диверсификация для получения стабильного дохода.

Таким образом, экономист доказал, что инвестиционный портфель, содержащий несколько активов с разными степенями риска и разные каналы получения дохода, может снизить уровень риска и повысить доход от инвестиций.

Конечно, разобраться самостоятельно в инвестициях может оказаться сложно, однако полное погружение в сектор экономики, финансовую отчетность и анализ рыночных трендов даст свои результаты.

Разновидности нобелевских портфелей: какой выбрать

Вместе с тем, во избежание нежелательных ошибок, инвесторы могут обратиться к ведущим экспертам. Они также могут посоветовать, куда направить инвестиции и какие разновидности нобелевских портфелей существуют.

В зависимости от того, на какой уровень риска готов пойти инвестор, он может выбрать тот или иной портфель для инвестирования средств. Они бывают трех типов:

консервативный — с наименьшим риском, однако и с наименьшими годовыми доходами в 10%;

умеренный — уровень риска и дохода примерно до 24% в год;

агрессивный — предполагает годовой доход от 36% до 60%, уровень риска достигает 35%.

Преимущества нобелевских портфелей

Теория Гарри Марковица стала фундаментом для создания сервиса, который на самом деле имеет ряд преимуществ для инвесторов, стремящихся не терять пассивный доход. Среди них:

минимизация рисков благодаря распределению инвестиций в разные секторы;

разные уровни риска, среди которых инвестор может выбрать тот, что подходит ему/ей;

стабильная прибыль.

Один из секторов, в которые часто инвестируют деньги — криптовалюта. Раньше мы объясняли тебе, что такое памп и дамп и как это работает в криптовалюте.

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