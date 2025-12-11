До какого числа можно потратить тысячу Зеленского через Укрпочту: сроки от Кабмина

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило, что для определенной категории людей, получивших или получивших Зимнюю поддержку, будут более длительные сроки расходования полученных средств. Читай, для какого круга людей это предусмотрено и когда можно потратить средства — в нашем материале.

До когда можно потратить Зимнюю поддержку через Укрпочту

Недавно Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства социальной политики о том, чтобы продлить срок использования 1000 гривен Зимней поддержки.

Согласно этому, те, кто получает пенсию и социальные выплаты через Укрпочту, для которых помощь была сформирована автоматически, и те, кто лично оформлял заявку в отделении, теперь могут потратить помощь до конца февраля 2026 года.

Заметим, что ранее средства можно было использовать только в течение декабря 2025 и января 2026 года.

По состоянию на 10 декабря было подано более 16 млн заявок на выплату Зимней поддержки, среди которых почти 13 млн было осуществлено через Действие. Выплаты уже получили почти 12 млн человек — среди них и выплаты на детей.

