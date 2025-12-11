До якого числа можна витратити тисячу Зеленського через Укрпошту: терміни від Кабміну

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило, що для певної категорії людей, що отримали чи отримають Зимову підтримку, будуть довші терміни витрати отриманих коштів. Читай, для якого кола людей це передбачено та до коли можна витратити кошти — у нашому матеріалі.

До коли можна витратити Зимову підтримку через Укрпошту

Нещодавно Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики про те, аби продовжити термін використання 1000 гривень Зимової підтримки.

Згідно з цим, ті, хто отримує пенсію та соціальні виплати через Укрпошту, для яких допомога була сформована автоматично, та ті, хто особисто оформлював заявку у відділенні, відтепер мають змогу витратити допомогу до кінця лютого 2026 року.

Зауважимо, що раніше кошти можна було використати лише протягом грудня 2025 року та січня 2026.

Станом на 10 грудня було подано понад 16 млн заявок на виплату Зимової підтримки, серед яких майже 13 млн було здійснено через Дію. Виплати вже отримали майже 12 млн осіб — серед них і виплати на дітей.

Раніше ми писали, як вивести 1000 грн Зеленського — читай у матеріалі, чи можливо це зробити.

