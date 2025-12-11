Для тебе Економія

До якого числа можна витратити тисячу Зеленського через Укрпошту: терміни від Кабміну

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Грудня 2025, 11:18 2 хв.
до коли можна витратити 1000 зеленського
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь