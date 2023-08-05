Выплаты от международных организаций для украинцев 2023: кто может получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране появились миллионы внутренне перемещенных лиц. Кое-кто потерял все, что наживал в течение своей жизни.

Правительство страны и различные международные организации поддерживали ВПЛ и оказывали им помощь, в частности денежную поддержку и гуманитарную помощь.

Большинство международных организаций перестали принимать заявки для получения помощи от украинцев, но кое-кто еще может получить денежные выплаты. Мы расскажем, кто может получить финансовую поддержку от ООН и ЮНИСЕФ в 2023 году.

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Кто может получить выплаты от ООН 2023 года

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания помощи. Финансовую помощь могут получить уязвимые категории ВПЛ, а именно люди, которые пострадали от военных действий и вернулись в свое постоянное местожительство в определенные регионы Украины.

Чтобы получить выплаты от ООН, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту. Этот фонд является партнером УВКБ ООН.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в пункты регистрации в твоем городе или области. Адреса и график работы пунктов можно найти по ссылке.

Твою заявку рассмотрят, и если ты отвечаешь критериям, получишь на свою карту выплату в размере 2220 грн (на одного человека). Деньги будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев.

Кто может получить помощь от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ имеет программу денежной помощи ЮНИСЕФ Спільно, которая направлена на поддержку многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Размер пособия составляет 2200 грн ежемесячно, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить выплаты, нужно было заполнить анкету на сайте, следуя инструкциям. Прием заявлений был приостановлен 14 августа 2022 года. Это объяснили так:

Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые отвечают критериям программы и подали заявки после 15 июня 2022 года и еще не получили помощь, — объясняют в организации.

Сейчас фонд выплачивает деньги тем семьям, которые успели подать заявку до 14 августа 2022 года. Поэтому, если ты подавал(-а) заявку и до сих пор не получил(0а) выплаты, деньги должны поступить на счет, указанный в заявке.

Министерство социальной политики Украины сообщило об изменении периодов выплат для переселенцев. Ранее мы рассказывали о новых датах выплат ВПЛ.

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