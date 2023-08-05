Економія

Виплати від міжнародних організацій для українців 2023: хто може отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 19:30
Допомога від ООН та ЮНІСЕФ 2023: хто може отримати виплати
Фото: Pexels

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