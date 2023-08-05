Виплати від міжнародних організацій для українців 2023: хто може отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в нашій країні з’явилися мільйони внутрішньо переміщених осіб. Дехто втратив усе, що наживав протягом свого життя.

Уряд країни та різнім міжнародні організації підтримували ВПО та надавали їм допомогу, зокрема грошову підтримку та гуманітарну допомогу.

Більшість міжнародних організацій перестали приймати заявки на отримання допомоги від українців, але дехто ще може отримати грошові виплати. Ми розповімо, хто може отримати фінансову підтримку від ООН та ЮНІСЕФ у 2023.

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Хто може отримати виплати від ООН 2023

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги. Фінансову допомогу можуть отримати вразливі категорії ВПО, а саме люди, які постраждали від військових дій та повернулися до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

Щоб отримати виплати від ООН, треба звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист. Цей фонд є партнером УВКБ ООН.

Щоб подати заявку, потрібно звернутися до пунктів реєстрації у твоєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів ти можеш знайти за посиланням.

Твою заявку розглянуть, і якщо ти відповідаєш критеріям, отримаєш на свою картку виплату ц розмірі 2220 грн (на одну особу). Гроші виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців.

Хто може отримати допомогу від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ має програму грошової допомоги ЮНІСЕФ Спільно, яка націлена на підтримку багатодітних українських сімей, що постраждали від війни.

Розмір допомоги становить 2200 грн щомісяця, але не більш як на п’ятьох осіб.

Щоб отримати виплати, потрібно була заповнити анкету на сайті, дотримуючись інструкцій. Приймання заяв було призупинено 14 серпня 2022 року. Це пояснили так:

Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня 2022 і ще не отримали допомогу, — пояснюють в організації.

Зараз фонд виплачує гроші тим родинам, які встигли подати заявку до 14 серпня 2022 року. Тому, якщо ти подавав(-ла) заявку та досі не отримав(-ла) виплати, гроші мають надійти на рахунок, який був вказаний у заявці.

Міністерство соціальної політики України повідомило про зміну періодів виплат для переселенців. Раніше ми розповідали про нові дати виплат ВПО.

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