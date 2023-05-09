От трудоустройства до ухода за детьми! Как получить бесплатную помощь для ВПЛ от Find Refuge

Министерство реинтеграции Украины сообщило о запуске новой платформы помощи внутренне перемещенным лицам. Она предназначена для поддержки украинцев, которые пострадали от войны.

Читай в нашем материале, что это за помощь ВПЛ Find Refuge и какие услуги там можно получить.

Помощь ВПЛ Find Refuge — что можно получить

Это совместная с Британией IT-инициатива, которая называется Find Refuge. Этот проект создан для внутренне перемещенных лиц и тех, кто ищет убежище. Однако в перспективе рассматривают возможность оказывать помощь всем нуждающимся.

На платформе по ссылке можно получить следующую помощь:

Трудоустройство. Психологическая помощь. Регистрация и легализация. Юридические вопросы. Здоровье и медицина. Жилищные советы. Уход за детьми или пожилыми людьми. Советы по образованию.

Чтобы получить помощь, необходимо указать категорию и подробно описать проблему или вопрос. На сайте можно зарегистрироваться и предлагать свою помощь другим.

Наша первоочередная задача — помощь украинцам в связи с агрессией РФ, в том числе помощь переселенцам и лицам, оставшимся в Украине в родных городах и пострадавшим от войны, — пишут на сайте.

Помощь можно получить бесплатно, важно, что она предоставляется теми, кто разбирается в категории твоего вопроса. Команда направляет запрос волонтеру, который будет заниматься твоим вопросом.

Помогать на Find Refuge могут как частные лица, так и волонтерские организации. Личная информация пользователей не передается государственным органам или международным организациям.

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