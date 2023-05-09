Від працевлаштування до догляду за дітьми! Як отримати безкоштовну допомогу для ВПО від Find Refuge

Міністерство реінтеграції України повідомило про запуск нової платформи допомоги внутрішньо переміщеним особам. Вона призначена для підтримки українців, які потерпають від війни.

Читай у нашому матеріалі, що це за допомога ВПО Find Refuge та які послуги там можна отримати.

Допомога ВПО Find Refuge — що можна отримати

Це спільна з Британією IT-ініціатива, яка називається Find Refuge. Цей проект створений для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто шукає притулок. Однак у перспективі розглядають можливість надавати допомогу всім, хто її потребує.

На платформі за посиланням можна отримати таку допомогу:

Працевлаштування. Психологічна допомога. Реєстрація та легалізація. Юридичні питання. Здоров’я та медицина. Житлові поради. Догляд за дітьми чи людьми похилого віку. Поради щодо освіти.

Щоб отримати допомогу, потрібно вказати категорію та детально описати проблему чи питання. На сайті можна також зареєструватися та пропонувати свою допомогу іншим.

Наше першочергове завдання — допомога українцям у зв’язку з агресією РФ, в тому числі допомога переселенцям та особам, які залишилися в Україні в рідних містах і постраждали від війни, — пишуть на сайті.

Допомогу можна отримати безкоштовно, важливо, що вона надається тими, хто знається на категорії твого запитання. Команда направляє запит до волонтера, який займатиметься твоїм питанням.

Надавати допомогу на Find Refuge можуть як приватні особи, так і волонтерські організації. Особиста інформація користувачів не передається в державні органи чи міжнародні організації.

Раніше ми розповідали, як ВПО отримати безкоштовну квартиру.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше