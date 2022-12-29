Карта Пунктов Несокрушимости в Киеве: разбираемся, почему часть из них не работает

Пункты Несокрушимости — это зона, где, несмотря на отсутствие электроэнергии, водоснабжения и отопления, можно будет согреться, выпить чаю и поработать.

Однако в реальности, к сожалению, далеко не все из них работают. Мы расскажем, почему Пункты Несокрушимости могут не работать.ю и дадим карту актуальных Пунктов в Киеве.

Актуальная карта Пунктов Несокрушимости в Киеве

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Учти, что во время воздушной тревоги Пункты Несокрушимости могут закрываться. Бесперебойно будут работать только те, что находятся в метро.

Ближайший адрес Пунктов Несокрушимости ты также можешь найти с помощью официального чат-бота в Telegram. Подробнее о том, как работает бот, читай в нашем материале.

Почему Пункты Несокрушимости не работают

Несмотря на отключение электроэнергии, в таких пунктах предусмотрены бесплатные: тепло, освещение, мобильная связь, интернет, питание для мобильных устройств, места для отдыха, вода, аптечки, обеспечение мам и детей вещами первой необходимости.

Однако в реальности, после массированных ракетных ударов большинство Пунктов Несокрушимости могут не функционировать на полную мощность или не открываться вообще.

Ответственные за их функционирование объяснили это тем, что часть пунктов будет вовлечена в работу только в случае критической ситуации со светом. То есть, если электроэнергии не будет 12-24 часа и больше.

Также работа зависит от того, есть ли у органов исполнительной власти и местного самоуправления ресурсы для полного укомплектования шелтера и насколько продумана организация.

Из-за разного организационного видения и разной силы помощи местной власти и наблюдается неоднородная ситуация, где часть Пунктов Несокрушимости уже на стадии полной готовности к эксплуатации, а другая не имеет даже самого необходимого.

Больше всего укомплектованных бесплатных мест, где можно пересидеть сложный период, локализуется в государственных учреждениях.

В магазинах, кафе и заправках можно только подзарядить телефон и согреться. Все другие услуги могут быть платными.

Если в критической ситуации Пункт Несокрушимости не работает, то ты можешь обратиться за помощью в районную администрацию. Детальнее, куда жаловаться, если у твоего дома не работает пункт обогрева, читай в материале.

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