Куда жаловаться, если не работают Пункты Несокрушимости и возможно ли отключение отопления в Киеве

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал в эфире телемарафона Яне Брензей, какой будет эта зима и объяснил, к чему готовиться уже сейчас.

Сейчас по всей Украине разворачивают пункты обогрева на случай полного блеэкаута. Там можно получить базовые услуги, погреться, поймать связь.

Но люди говорят, что иногда эти пункты не работают. Пантелеев рассказал, куда обращаться в Киеве, если Пункт Несокрушимости около твоего дома не работает.

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— Работу Пунктов Несокрушимости координируют районные администрации.

Есть горячая линия 15-51, можно обратиться на нее и рассказать о проблемах пунктов обогрева.

Это новый проект. Хочется, чтобы он был качественным, подсказки со стороны киевлян нам точно не помешают.

Об отключении отопления зимой

Недавно Виталий Кличко предупредил, что из-за возможных дальнейших российских ударов может случиться так, что из системы отопления в Киеве спустят воду. Закачать ее до весны возможности не будет. То есть, не будет отопления в Киеве.

Петр Панталеев объяснил, о чем речь:

— В случае выхода из строя объектов инфраструктуры и прекращения централизованного теплоснабжения, все, кто занимаются содержанием домов (ЖЭК, коммерческие управляющие компании, ОСМД) должны помнить, что они обязаны оперативно обеспечить слитие воды из дома.

Это делается для того, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

— Если это происходит вовремя, никаких серьезных технических проблем не будет возникать. После возобновления работ и возвращения энергоснабжения можно снова подключить дом.

Это происходит так же, как осенью, когда запускаем отопление в Киеве. Это необходимая техническая процедура, — подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали, где набрать питьевую воду в Киеве во время блэкаута.

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