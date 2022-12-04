Где набрать воду в Киеве во время блэкаута и что будет работать в столице

Во время последних массированных вражеских атак в городах Украины исчез не только свет, но и вода. На восстановление водоснабжения нужно время. Поэтому граждан призывают заранее запастись питьевой и технической водой.

В Киеве в случае перебоев с водоснабжением обеспечивают систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, которые имеют возможность подключения к генераторам, рассказал Виталий Кличко.

По его словам, к генераторам подключат 105 бюветов коммунального предприятия Киевводфонд и еще шесть бюветов Киевводоканала на левом берегу. Также питьевую воду будут доставлять в пункты обогрева.

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Карта бюветов питьевой воды в Киеве

Информацию о том, где расположен ближайший к твоему дому бювет и статус его подключения к электроэнергии, можно проверить на карте бюветов.

Что будет работать в Киеве во время блэкаута

В случае полного отключения энергоснабжения в Киеве продолжат работу некоторые супермаркеты, ТРЦ, рынки и аптеки. Их адреса ты можешь узнать по ссылке.

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Движение метро будет приостановлено, а 45 станций метро будут работать, как укрытие во время тревоги. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.

Ранее мы рассказывали полезные советы, как подготовиться к блэкауту.

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