Де набрати воду в Києві під час блекауту та що працюватиме в столиці

Під час останніх масованих ворожих атак у містах України зникло не тільки світло, а й вода. На відновлення водопостачання потрібен час. Тому громадян закликають заздалегідь запастися питною та технічною водою.

У Києві в разі перебоїв з водопостачанням забезпечують систему резервних джерел отримання питної води. Насамперед це бюветні комплекси, які мають можливість підключення до генераторів, розповів Віталій Кличко.

За його словами, до генераторів під’єднають 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд та ще шість бюветів Київводоканалу на лівому березі. Також питну воду доставлятимуть у пункти обігріву.

Зараз також дивляться

Карта бюветів питної води в Києві

Інформацію про те, де розташований найближчий до твого будинку бювет і статус його підключення до електроенергії, можна перевірити на карті бюветів.

Що працюватиме в Києві під час блекауту

У випадку повної втрати енергопостачання у Києві продовжать працювати деякі супермаркети, ТРЦ, ринки та аптеки. Їхні адреси ти можеш дізнатися за посиланням.

Читати на тему Будемо з теплом та світлом — що таке Пункти незламності та як працюватимуть Розповідаємо про роботу Пунктів незламності та де їх знайти.

Рух метро буде призупинений, а 45 станцій метро працюватимуть як укриття під час тривоги. Вхід буде безоплатним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безоплатним.

Раніше ми розповідали корисні поради, як підготуватися до блекауту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!