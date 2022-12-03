В случае полного блэкаута Киева: что будет с магазинами, метро и наземным транспортом

Враг не оставляет планов погрузить Украину в темноту. Мы надеемся, что этого не произойдет, но должны иметь план действий на любой сценарий.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет ездить общественный транспорт, какие услуги можно будет получить в метро и как будут работать ТРЦ, магазины и рынки столицы.

Рассказываем все, что тебе важно знать.

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Как будет работать наземный транспорт Киева в случае блэкаута

Если в результате вражеских ударов электроснабжение в столице полностью исчезнет, на всех маршрутах наземного транспорта будут ездить автобусы. Проезд в них будет бесплатным.

Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому город имеет возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты, — отмечает Кличко.

Как будет работать киевское метро в случае блэкаута

Движение поездов метрополитена в этом случае будет приостановлено.

Наземные станции закроют, а вот 45 подземных будут работать в режиме пунктов временного пребывания людей и как укрытие во время воздушной тревоги.

Вход в подъемные танцы станций метрополитена будет бесплатным, но, чтобы попасть туда, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Какие услуги будут доступны на станциях метро:

• интернет-связь;

• электроэнергия (возможность подзарядить гаджеты);

• питьевая вода;

• санитарные узлы.

Холодно ли в метро зимой?

Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи, — советуют в КГГА.

Как будут работать ТРЦ, магазины и рынки в случае блэкаута

Если полностью исчезнет электроснабжение, в Киеве будут работать только отдельные торговые площадки, где можно купить необходимые товары.

Киевлянам советуют заранее просмотреть списки магазинов, которые будут работать в этой ситуации и сохранить эту информацию на своих мобильных телефонах.

Адреса супермаркетов, которые будут работать во время блэкаута.

Адреса ТРЦ, которые будут работать во время блэкаута.

Адреса рынков, которые будут работать во время блэкаута.

Тем временем в украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости, где граждане могут зарядить свои гаджеты и выпить горячие напитки. Больше о них расскажем тебе по ссылке.