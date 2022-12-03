Украина

В случае полного блэкаута Киева: что будет с магазинами, метро и наземным транспортом

Виктория Мельник, редактор сайта 03 декабря 2022, 11:00
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В случае полного блэкаута Киева: что будет с магазинами, метро и наземным транспортом
0:03:52
Як Україна посилює ППО
Наша ПВО укрепляет силы! Как Украина готовится защищать небо от вражеских атак
Карта бойових дій в Україні 03.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:08
Ситуація в Бахмуті 02.12.2022 - найгарячіша ділянка фронту
Самая горячая точка на всем участке фронта! Что происходит на подступах к Бахмуту сегодня
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