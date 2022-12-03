Україна

У разі повного блекауту Києва: що буде з магазинами, метро та наземним транспортом

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 11:00
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0:04:08
Ситуація в Бахмуті 02.12.2022 - найгарячіша ділянка фронту
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