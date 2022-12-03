У разі повного блекауту Києва: що буде з магазинами, метро та наземним транспортом

Ворог не залишає планів занурити Україну в темряву. Ми сподіваємось, що цього не станеться, але повинні мати план дій на будь-який сценарій.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, як їздитиме громадський транспорт, які послуги можна буде отримати в метро та як працюватимуть ТРЦ, магазини та ринки столиці.

Розповідаємо усе, що тобі важливо знати.

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Як працюватиме наземний транспорт Києва в разі блекауту

Якщо внаслідок ворожих ударів електропостачання в столиці повністю зникне, на всіх маршрутах наземного транспорту їздитимуть автобуси. Проїзд у них буде безкоштовним.

Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути, — зазначає Кличко.

Як працюватиме київське метро у випадку блекауту

Рух поїздів метрополітену в цьому випадку буде призупинено.

Наземні станції зачиненять, а от 45 підземних працюватимуть у режимі пунктів тимчасового перебування людей та як укриття під час повітряної тривоги.

Вхід до підемних танцій станцій метрополітену буде безкоштовним, але, щоб потрапити туди, потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Які послуги будуть доступні на станціях метро:

• інтернет-зв’язок;

• електроенергія (можливість підзарядити гаджети);

• питна вода;

• санітарні вузли.

Чи холодно в метро взимку?

Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі, — радять у КМДА.

Як працюватимуть ТРЦ, магазини та ринки у разі блекауту

Якщо повністю зникне електропостачання, у Києві працюватимуть лише окремі торговельні майданчики, де можна буде купити необхідні товари.

Киянам радять заздалегідь переглянути списки магазинів, які працюватимуть у цій ситуації, та зберегти цю інформацію на своїх мобільних телефонах.

Адреси супермаркетів, які працюватимуть під час блекауту.

Адреси ТРЦ, які працюватимуть під час блекауту.

Адреси ринків, працюватимуть під час блекауту.

Тим часом в українських містах розгортають Пункти незламності, де громадяни можуть зарядити свої гаджети та випити гарячі напої. Більше про них розповімо тобі за посиланням.