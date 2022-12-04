Україна

Куди скаржитись, якщо не працюють Пункти Незламності та чи можливе відключення опалення в Києві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 16:00
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