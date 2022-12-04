Куди скаржитись, якщо не працюють Пункти Незламності та чи можливе відключення опалення в Києві

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів лв ефірі телемарафону Яні Брензей, якою буде ця зима, та пояснив, до чого готуватися вже зараз.

Зараз по всій Україні розгортають пункти обігріву на випадок повного блекауту. Там можна отримати базові послуги, погрітися, зловити зв’язок.

Але люди кажуть, що подекуди такі пункти не працюють. Пантелеєв розповів, куди звертатися в Києві, якщо Пункт Незламності біля твого будинку не працює.

Зараз також дивляться

— Роботу Пунктів Незламності координують районні адміністрації.

Є гаряча лінія 15-51, можна звернутися на неї та розповісти про проблеми пунктів обігріву.

Це новий проект, хочеться, щоб він був якісним, підказки з боку киян нам точно не завадять.

Про відключення опалення взимку

Нещодавно Віталій Кличко попередив, що через ймовірні подальші російські удари може трапитися так, що з системи опалення в Києві спустять воду. Закачати її до весни можливості не буде. Тобто, не буде опалення в Києві.

Петро Панталеєв пояснив, про що йдеться:

— У разі виходу з ладу об’єктів інфраструктури й припинення централізованого теплопостачання, всі, хто займаються утриманням будинків (ЖЕК, комерційні керівні компанії, ОСББ) повинні пам’ятати, що вони зобов’язані оперативно забезпечити злиття води з будинку.

Це робиться для того, щоб вона не замерзла і не пошкодила систему.

— Якщо це відбувається вчасно, то ніяких серйозних технічних проблем не виникатиме. Після проведення відновлювальних робіт та повернення енергопостачання можна знову під’єднати будинок.

Це відбувається так сам,о як восени, коли запускаємо опалення в Києві. Це необхідна технічна процедура, — наголосив він.

Раніше ми розповідали, де набрати питну воду в Києві під час блекауту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!