Карта пунктів Незламності в Києві: розбраємося, чому частина з них не працює

Пункти Незламності — це зона, де попри відсутність електроенергії, водопостачання та опалення можна буде зігрітися, випити чаю та попрацювати.

Однак у буденних реаліях, на жаль, далеко не усі з них працюють. Ми розповімо, чому Пункти Незламності можуть не працювати та дамо карту актуальних Пунктів у Києві.

Актуальна карта Пунктів Незламності в Києві

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Зауваж, що під час повітряної тривоги Пункти Незламності можуть зачинятися. Безперебійно працюватимуть лише ті, що розташовані в метро.

Найближчу адресу Пунктів Незламності ти також можеш знайти за допомогою офіційного чат-бота в Telegram. Детальніше про те, як функціонує бот, читай у нашому матеріалі.

Чому Пункти Незламності не працюють

Попри відключення електроенергії, у таких Пунктах передбачені безкоштовні: тепло, освітлення, мобільний зв‘язок, інтернет, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, вода, аптечки, забезпечення мам та дітей речами першої потреби.

Однак у реальності після масованих ракетних ударів більшість Пунктів Незламності можуть не функціонувати на повну потужність або не відкриватися взагалі.

Відповідальні за їхнє функціонування пояснили це тим, що частина Пунктів буде залучена у роботу лише у разі критичної ситуації зі світлом. Тобто, якщо електроенергії не буде 12-24 години й більше.

Також робота дуже залежить від того, чи є в органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ресурси для повного укомплектування шелтера та наскільки продумана організація.

Через різне організаційне бачення та різну силу допомоги місцевої влади спостерігається неоднорідна ситуація, де частина Пунктів Незламності вже на стадії повної готовності до експлуатації, а інша не має навіть найнеобхіднішого.

Найбільше укомплектованих безкоштовних місць, де можна пересидіти важкий період, локалізується у державних закладах.

У магазинах, кафе та на заправках можна лише підзарядити телефон і зігрітись. Усі інші послуги можуть бути платними.

Якщо у критичній ситуації Пункт Незламності не працює, то ти можеш звернутися за допомогою до районної адміністрації. Детальніше, куди скаржитися, якщо біля твого будинку не працює пункт обігріву, читай у матеріалі.

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